Una vez que terminó la inscripción de los 14 candidatos que se medirán en las primarias del 22 de octubre, la horda de la dictadura roja en Venezuela empezó a aceitar su máquinaria de persecución desde todos los frentes. En esta oportunidad, arrecia con la carta de la inhabilitación política para los dirigentes que planean medirse en los próximos comicios antichavistas y dicha medida hoy es impulsada por legisladores que bajo el nombre de “opositores” consiguieron un curul en la Asamblea Nacional en 2020, los llamados “alacranes”.

En esta oportunidad, la embestida inicia con José Brito, quien se hace llamar “diputado opositor” de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2020, y se presentó este lunes ante la Contraloría General para solicitar información sobre el estatus político de la candidata a las primarias María Corina Machado, con el fin, según sus palabras, de aclarar si está habilitada o no para competir por un cargo de elección popular, en caso de ser la ganadora de estos comicios que permitirán unificar a la oposición en torno al candidato que enfrentará a la dictadura venezolana en 2024.

En sus declaraciones desde la sede de la Contraloría General de la República, Brito exhortó a que debe dar a conocer ante la opinión pública, la condición legal de María Corina Machado. “Los electores quieren saber si está ciudadana se encuentra hábil para postularse y realizar campaña electoral cómo aspirante a la Presidencia de la República”, acotó.

🟡 José Brito exige a la Contraloría que informe si María Corina está o no inhabilitada.

🗣️ “No he venido a solicitar inhabilitación política, he venido a solicitar información sobre el estatus de MCM, si está inhabilitada o no para participar en un proceso electoral”. pic.twitter.com/REDilcFdoS

