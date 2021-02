El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo su primer town hall o cabildo abierto desde que asumió el cargo. Como era de esperarse, en su discurso resaltó puntos que fueron centros de polémica, específicamente cuando esbozó la posibilidad de poner fin a las condenas en prisión por delitos de drogas.

Durante la transmisión que se realizó desde Milwaukee, el mandatario estadounidense fue cuestionado por uno de los asistentes que apoya el «desfinanciamiento» a la Policía. En concreto se trató del pastor Dannie Evans, miembro del Grupo de Trabajo sobre Disparidad Racial del estado de Wisconsin, quien le increpó sobre cómo planea continuar asegurándose de que dicho organismo reciba los recursos que necesita mientras se inicia una reforma significativa.

Biden abrió su intervención diciendo que esto se haría «al no quitarle fondos a la policía». El demócrata agregó también que, por el contrario, debería inyectarse «más dinero» en los departamentos de policía «para que tengamos una vigilancia comunitaria legítima», informa Reuters.

El discurso que da en este momento choca de frente con el emulado por el entonces candidato presidencial en julio del año pasado, quien cuando se le preguntó sobre si creía necesario redirigir fondos de los departamentos de la policía, respondió que «absolutamente sí».

Aunque Biden no dijo que estaba de acuerdo con la desfinanciación policial de manera directa, se sabe que miembros del partido al que pertenece sí lo han estado. A su vez, él mismo, mediante su campaña, se ha solidarizado con las preocupaciones de los líderes del lema «Defund the police».

"No one should go to jail for a drug offense. No one should go to jail for the use of a drug" — Biden pic.twitter.com/ExxAQLlagD

— Aaron Rupar (@atrupar) February 17, 2021