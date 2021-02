La absolución del expresidente Donald Trump de su segundo juicio político dejó muchas lecturas que vale la pena resaltar. En primera instancia, exacerbó un quiebre evidente en el Partido Republicano. Del mismo modo, dicho hito marcó el futuro de algunas figuras en la política estadounidense. Este sería el caso de Lara Trump, nuera del exmandatario, quien se muestra como una de las figuras que se podría sumar en la carrera para un puesto en el Senado.

El senador republicano Lindsey Graham asomó esta hipótesis recientemente. En una entrevista en Fox News Sunday, el político sugirió que Lara Trump, esposa de Eric Trump, podría ganar la nominación republicana para el escaño de Richard Burr, en Carolina del Norte, cuando el senador se retire en 2022.

Burr fue uno de los siete senadores republicanos que se unieron para condenar, en conjunto con los demócratas, al expresidente Trump en su juicio político.

«Mi amigo Richard Burr acaba de convertir a Lara Trump en la candidata casi segura para el escaño del Senado en Carolina del Norte y reemplazarlo, si ella se postula», dijo el senador Graham, representante de Carolina del Sur, quien también explicó que la nuera del neoyorkino, nativa de Carolina del Norte, exasesora de campaña de Trump, «representa el futuro del Partido Republicano».

Lindsey Graham se pronunció tras la absolución de Donald Trump en el Senado en su juicio político, un proceso que no alcanzó una mayoría de dos tercios para asegurar una condena al exmandatario por presuntamente arengar los hechos violentos que ocurrieron en el Capitolio el 6 de enero.

Tanto el senador Burr, como su homólogo Bill Cassidy, de Luisiana, fueron censurados por los partidos republicanos estatales, debido a sus votos para condenar a Trump. Sin embargo, el otro senador republicano de Carolina del Norte, Thom Tillis, votó a favor de absolver a Trump.

“Los republicanos de Carolina del Norte enviaron al senador Burr al Senado de los Estados Unidos para defender la Constitución y su voto de hoy para condenar en un juicio inconstitucional es impactante y decepcionante”, dijo el presidente del partido en un comunicado citado por The Epoch Times.

La candidatura de Lara Trump, de 38 años, es una hipótesis que ya se había manejado con anterioridad, considerando el dilatado papel de asesora que jugó en las campañas de su suegro tanto en 2016 como en 2020, especialmente en Carolina del Norte. En noviembre, The New York Times citó a fuentes que auguraban este escenario, tras el retiro de Burr luego de 15 años en la política.

Lara Trump es oriunda del área de Wilmington y obtuvo su licenciatura de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, reseña Político. Antes de ingresar en el mundo de la política, fue productora de televisión para “Inside Edition”. A su vez, trabajó como entrenadora personal y chef profesional.

Por otra parte, esta contienda no solo cuenta con la nuera de Trump para postularse al puesto. De acuerdo con The Hill, el congresista republicano Mark Walker también ha manifestado la intención de postularse para el escaño de Burr, con el apoyo de Madison Cawthorn y del exgobernador de Arkansas Mike Huckabee, ambos partidarios acérrimos de Trump.

Wrong vote, Sen. Burr. I am running to replace Richard Burr because North Carolina needs a true conservative champion as their next senator. Join me → https://t.co/R4vNpN0Njx pic.twitter.com/rw3nMSleIY

— Mark Walker (@RepMarkWalker) February 13, 2021