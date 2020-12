El equipo legal del presidente Donald Trump continúa con su batalla en las cortes y en esta ocasión tiene la mira puesta en Nevada. La campaña del mandatario republicano presentó este jueves otra demanda. En ella alega que al menos 1506 votos computados en las elecciones generales correspondían a votantes fallecidos.

El representante legal de Trump en Nevada, Jesse Binnall, aseguró ante el juez del Primer Tribunal de Distrito de Nevada, James Russell, que poseía evidencia de personas muertas que aparecen como si hubiesen votado. Del mismo modo, se refirió al llamado «voto doble», una irregularidad que también, según los representantes de la campaña, se detectó en ese estado.

Según 8 News Now, la demanda se presentó en nombre de los electores y la campaña de Trump. Las cifras reseñadas en la denuncia incluyen 42.284 votantes que sufragaron dos veces y 2.468 votos de ciudadanos que cambiaron su dirección a otro estado o país.

De la misma forma, el Partido Republicano mostró a través de su cuenta oficial en Nevada la recopilación de al menos 20 carpetas con 8000 páginas de presunta evidencia que sería presentada ante el juez Russell. Esta evidencia se marcó como confidencial y el secretario de la corte indicó que, como consecuencia, no podían difundirse.

En este particular, Binnall se enfocó en las irregularidades descubiertas en el condado de Clark. Explicó que dicha jurisdicción carecía de la necesaria seguridad y de un escrutinio adecuado de sus máquinas de votación. En declaraciones recogidas por el medio de comunicación local reseñado, también agregó: «en la oscuridad de la noche, los votos aparecieron y reaparecieron sin explicación. No hay una buena aclaratoria de esto»,

We have 20 binders containing 8,000 pages of evidence that will be presented in just a few minutes showing what took place this election in Nevada! pic.twitter.com/oOEpl4HCCW

