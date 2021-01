Andrés Manuel López Obrador tiene 67 años, es hipertenso y hace siete años sufrió de un infarto. Por lo que se conoce del virus y el daño que provoca en las personas, AMLO está dentro de la población de alto riesgo frente al contagio del coronavirus.

Él anunció en su cuenta de Twitter, que tiene síntomas leves y ya está con tratamiento para enfrentar la enfermedad que en México ya ha matado a 149.614 personas. Hasta este lunes 25 de enero, la cifra de contagiados es de 1.763.219.

El contagio de AMLO provocó una fuerte polémica en las redes sociales que evidenció la polarización que existe en el país en torno al presidente mexicano.

Por un lado, de inmediato se activaron las huestes de López Obrador con el hashtag #FuerzaPresidente. Integrantes de su gabinete, de su partido, Morena y simpatizantes, han manifestado mensajes de aliento y pronta recuperación.

¡Ánimo presidente! Le deseamos una pronta recuperación. El pueblo de México está con usted. #FuerzaAMLO #FuerzaPresidente https://t.co/ujQ6RDb7oY — Mario Delgado (@mario_delgado) January 25, 2021

También recibió buenos deseos de los expresidentes de México Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Legisladores, dirigentes de partidos de oposición le desearon un pronto alivio a López Obrador. Lo mismo que varios mandatarios de todo el mundo.

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, también le escribió.

Sorry to hear the news, @LopezObrador_ – Sophie and I wish you a full and speedy recovery from the virus. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 25, 2021

Por otro lado, estuvo la mofa que hicieron del anuncio del presidente. Publicaciones que se burlaban del contagio y que cuestionaban la veracidad del hecho. En cadenas de WhatsApp, Twitter y Facebook circularon diversos memes sobre el tema, unos que dudaban sobre el contagio y otros que comparaban el contagio con todo lo que ha dicho y hecho el presidente frente al coronavirus.

A ese nivel llegaron las cosas en México que la red social Twitter tuvo que publicar un mensaje sobre su política contra el “comportamiento abusivo”. Advirtió que no se tolerará contenido que promueva el deseo de que una persona muera.

Puedes ver más detalles sobre esta política en nuestro Centro de Ayuda: 👇 https://t.co/teh79fQoFa — Twitter Seguro (@TwitterSeguro) January 25, 2021

Se ha cuestionado la postura que el mandatario ha mostrado ante la pandemia, desde que aparecieron los primeros casos en México, a finales de febrero.

En marzo del año pasado, López Obrador mostró en su conferencia mañanera dos amuletos, que aseguró que lo protegían de todo. “El Detente” (su amuleto) lo cuidaría para no contagiarse del coronavirus, dijo a los periodistas que cubren sus “mañaneras”.

“Entonces, son mis guardaespaldas. Igual, esto es muy común en la gente. Y tengo otras cosas porque no solo es catolicismo, también religión evangélica y librepensadores, que me entregan de todo y todo lo guardo porque no está demás”

Además, señaló como otro “escudo protector” contra la pandemia, no mentir, ser honesto y no permitir la corrupción. Así lo dijo: «No mentir, no robar, no traicionar eso ayuda mucho para que no de el coronavirus».

Se niega a usar cubreboca

AMLO se ha negado a usar cubreboca. Sus fieles seguidores y la mayoría de los funcionarios de su gobierno han secundado tal decisión. “Si el presidente no usa cubreboca, nosotros tampoco”, justifican.

El fin de semana, seguramente ya con síntomas, el presidente viajó a dos estados del país. No ha parado en sus giras por el interior de México y lo seguirá haciendo porque son momentos electorales. El 6 de junio hay elecciones y es claro que López Obrador está en campaña.

En esos estados sostuvo diferentes reuniones y evidentemente sin cubrebocas. También utilizó vuelos comerciales. Muchos estarán preocupados luego de que AMLO confirmó que resultó positivo. ¿En qué momento se sintió mal? ¿No habría sido deseable evitar esos viajes a Nuevo León y San Luis Potosí? Hay muchas preguntas que deberán contestar.

Por lo pronto, el gobierno federal informó que todas las personas con las que tuvo contacto el mandatario mexicano durante sus giras y en los últimos días están cumpliendo con los protocolos sanitarios preventivos.

Canciller: AMLO está de buen ánimo y semblante

En el primer día de cuarentena, AMLO informó a través de sus redes sociales, que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Lo invitó a México y acordaron el envío de 24 millones de dosis de vacunas Sputnik V en los próximos dos meses.

Conversamos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y se mostró genuinamente afectuoso. Lo invité a visitar México y le agradecí por la decisión de enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos dos meses. pic.twitter.com/JBoHfQeXjK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que vio al presidente con buen semblante y ánimo. Y hubo acuerdos importantes para México sobre la vacuna rusa.

Vi muy bien al Presidente, con ánimo resuelto, trabajando y de buen semblante. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 25, 2021

El problema es que la vacuna Sputnik V aún no está aprobada por la Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). No hay ninguna garantía de su eficacia y seguridad, aún no cuenta con los resultados de los estudios de Fase tres y en los próximos días llegará el primer embarque. ¿El presidente y su gabinete se pondrían la vacuna rusa?

López Obrador estará aislado. Se encuentra «en pleno uso de sus funciones, desde Palacio Nacional, mientras pasa su enfermedad, dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ella encabezara las conferencias mañaneras durante la ausencia del presidente. Es claro que AMLO no está dispuesto a suspenderlas ni en momentos de enfermedad.

La Constitución Mexicana señala que en caso de ausencia del presidente, quien asumiría la Presidencia de la República sería la Secretaria de Gobernación, mientras el Congreso nombra un presidente. Ojalá no haya necesidad.

Pronta recuperación al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.