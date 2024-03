Seis opositores al régimen de Nicolás Maduro, que pertenecen al espacio político liderado por María Corina Machado, se encuentran refugiados en la embajada argentina en Caracas. En la última semana, en un hecho de evidente hostilidad, la dictadura le cortó la energía a la sede diplomática, situación que llevó al gobierno de Javier Milei a extremar las precauciones.

Tal cual se supo en la jornada de ayer, estaban por partir rumbo a Venezuela un grupo de gendarmes, con la tarea de proteger la sede diplomática, donde siguen hospedados Magalí Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Omar González y otro referente opositor al chavismo, todavía no identificado.

“La gendarmería no viajó porque el gobierno de Maduro decidió que no los iba a dejar entrar”, confirmó esta tarde la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich. La única explicación que le dio el régimen a la cancillería de Diana Mondino es que no estaban de acuerdo con unas declaraciones del presidente argentino, con el que tienen “diferencias geopolíticas”.

Para Bullrich “es un tema muy serio” que las autoridades venezolanas no dejen entrar a los gendarmes argentinos, que no tienen otra tarea que no sea la protección de la sede diplomática. Ante esta circunstancia, la ministra de Seguridad hizo responsable al régimen de Maduro por cualquier cosa que pueda suceder en las próximas horas.

Para la cancillería argentina, el rechazo del régimen al ingreso del grupo de gendarmes para cuidar la embajada significa una violación a tratados internacionales como la Convención de Viena, en su artículo 22. Por ahora, los gendarmes siguen en Buenos Aires esperando la confirmación para poder volar rumbo a Caracas. Habrá que ver si el grupo opositor decide solicitar asilo político en Argentina y evaluar las posibilidades del salvoconducto para abandonar el territorio venezolano.