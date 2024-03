El prestigioso jurista argentino Ricardo Manuel Rojas analizó en una entrevista con el PanAm Post la actualidad de la región y se refirió a los sucesos recientes en varios países como Cuba, Venezuela y la Argentina.

Con respecto a la dictadura que ahora se encuentra bajo el poder de Miguel Díaz-Canel, el autor argentino consideró que poco ha cambiado la situación, si se compara con la época de Fidel Castro o su hermano Raúl. Al respecto, explicó que los cambios en Cuba son cosméticos, esto mismo lo hacía en la Unión Soviética.

“Fidel y Raúl mantuvieron el poder férreamente en la isla como dictadores cuando Fidel ya no pudo más, siguió Raúl un tiempo. Ya cuando Raúl vio que ya no podía tampoco, elaboró con la guardia más conservadora y más represiva del comunismo cubano una Constitución con el propósito de mantener un sistema de represión permanente sin que nadie tenga demasiado poder”.

De la misma forma, Rojas aseguró que el sistema ha logrado constituir un poder político, que tenga la posibilidad de reeditarse, más allá de la cara que ostente la cabeza del régimen.

“Díaz-Canel no es Fidel ni Raúl Castro y las autoridades se renuevan, pero el poder sigue conservado en mano de las autoridades más férreas del comunismo cubano”, aseveró el jurista.

En su opinión, es importante que la dictadura siga desgastándose, a pesar de los riesgos que corren los manifestantes, que terminan muchas veces siendo detenidos y procesados, con toda la impunidad y arbitrariedad que nos tiene acostumbrado el régimen comunista.

Sobre la situación de Venezuela, Rojas resaltó que el chavismo se encuentra tratando de boicotear a la oposición, ya que considera que no tiene ninguna posibilidad de ganar una elección libre.

“Si hubiera elecciones libres hoy, el chavismo perdería escandalosamente. La gente, los propios seguidores no quieren seguir así. Pasa con lo que ocurrió con el kirchnerismo en Argentina. La propia gente pobre terminó votando en contra porque ya no quieren toda esta basura”.

Sobre el respaldo que cosechó María Corina Machado, el jurista argentino advirtió que la dictadura no pudo quebrar a una clase media, que a pesar de su complicada situación económica busca superar a la dictadura iniciada por Hugo Chávez hace casi tres décadas.

“Maduro hará todo lo que tenga que hacer para amañar las elecciones como lo ha hecho siempre”, resaltó el abogado.

Con relación al acontecer político en Argentina, Rojas dijo que el desgaste del chavismo venezolano fue algo semejante al del kirchnerismo, que sí tuvo que abandonar el poder tras perder las elecciones con Javier Milei.

También resaltó que el candidato liberal era el único que podía hablar contra “la casta política”, ya que otros dirigentes, como el peronista Sergio Massa, no iba a resultar creíble. Finalmente, resaltó que América Latina y el mundo están pendientes del “fenómeno Milei”, como de sus posibilidades de éxito.

“El 56 % de los votos que sacó Milei no son de anarcocapitalistas, ni libertarios, ni mucho menos, sino que es gente que está harta de la casa, entendió el concepto de casta y no quiere eso y confían en que Milei no es parte de la casta”.