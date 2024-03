El periodista Alejandro Fantino realizó una reflexión sobre una de las clásicas acusaciones que se le hacen a Javier Milei. Desde que irrumpió en la política, incluso antes, sus detractores lo acusan de “autoritario”. Cuando estaba en el llano, como mero panelista televisivo sin ningún poder, las fundamentaciones giraban alrededor de cuestiones como su intransigencia ideológica o si llegaba a levantar la voz en el ámbito de una discusión.

Ya como presidente se reeditaron los cuestionamientos manteniendo la poca argumentación de las acusaciones. Por estos días se le imputa un supuesto “autoritarismo” por cuestiones como cerrar la agencia estatal de noticias (como si hubiera censurado algún medio) o por terminar con la costumbre de subsidiar mediante el Estado a distintos artistas y entidades que nada tienen que ver con el rol del gobierno (por lo que le señalan que, en teoría, está “en contra de la cultura”). Estas cuestiones no merecen demasiada atención, lógicamente.

Sin embargo, la reflexión de Fantino si merece unos minutos de atención. El conductor hizo referencia a la costumbre que tiene el mandatario argentino para responderle a las personas lo que opina, de la misma manera que lo hacía antes de llegar a la Casa Rosada. En varias oportunidades, Milei dijo que para él nada importante cambió con su arribo al poder. En su concepción, está haciendo un trabajo que le encomendó el electorado, que sí es crucial, pero que él sigue siendo el mismo, por lo que no siente que haya que cambiar otras cuestiones, como la forma de comunicarse. Él ha manifestado esto cuando los periodistas, luego de convertirse en presidente, le preguntaban si debían empezar a tratarlo de “usted”, a lo que Milei respondía que no, ya que él era el mismo que hasta hace un tiempo, solamente “con un nuevo trabajo”.

Claro que sus declaraciones tienen un peso específico, más allá de lo que considere el mismo Milei. Es por eso que más de uno se puede sentir intimidado ante una crítica o un enfrentamiento. Sin embargo, Fantino advirtió que en la administración liberal actual, a lo sumo, lo peor que puede pasar a los críticos del gobierno, es que tengan que lidiar con los jóvenes tuiteros partidarios del libertario.

Para el conductor de Neura, el periodismo y un grupo del establishment argentino no están acostumbrados a que se les conteste. Es que, históricamente, los principales referentes de los medios y el espectáculo emitían sus opiniones, que no obtenían cuestionamiento alguno. En este sentido, Milei y las redes sociales revolucionaron todo esto. El debate se ha democratizado y horizontalizado. “Todavía no se acostumbró el periodismo. No quiere que le contesten al periodismo. Dicen algo y no quieren que se les conteste”, resaltó.

“Dictadura no es que un tipo te conteste”, enfatizó Fantino. “Yo me asustaría si Maduro me contesta. Si estuviese en Irán, y el presidente me contesta, yo me mando a mudar al otro día porque no se como termino. Si Putin me contesta, termino como el que mataron en el Ártico. Si me contesta Díaz-Canel, seguramente termine comido por los tiburones. Acá a lo sumo te contestará el Gordo Dan“.