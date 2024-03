Muchas de las características del desastre en que se convirtió Argentina encuentran en Japón su contracara más extrema. Lo que comenzó como una decadencia del ámbito político, con el correr de las décadas se hizo carne en lo social. Para un argentino visitar Tokio u Osaka es como llegar a otro planeta. No solamente por la modernidad y los beneficios de una economía libre y pujante, sino por el respeto, el orden, la limpieza y la filosofía de un pueblo, al que no se puede hacer más que envidiarlo y tratar de emularlo en lo posible. Regresar de suelo japonés y volver a Buenos Aires no es sencillo, pero al menos uno se trae algo consigo de una experiencia absolutamente superadora.

Aunque la gestión de Javier Milei llega con ideas positivas y necesarias, tanto en materia de reforma del Estado, como en el ámbito económico, hay mucho por mejorar en lo cultural. Si bien se pueden mejorar los incentivos desde un gobierno, incrementando los mecanismos de premios y castigos, esta evolución no la puede hacer un presidente. Depende de cada uno y es un proceso extenso. Esperemos que no sea milenario, porque no nos da el tiempo vital como para ver a una Argentina mejor.

El que tiene esperanzas es el embajador Hiroshi Yamauchi, que compartió un encuentro con personalidades nacionales del mundo de la política, la empresa y el deporte. Con motivo del cumpleaños número 64 del embajador Naruhito, el diplomático se expresó sobre la actualidad y la relación de su país con Argentina.

“La economía argentina se encuentra ante una difícil situación. Esperamos que la reforma que implementa el nuevo gobierno lleve a la situación económica a la senda del crecimiento y mejore el entorno empresarial”, señaló hoy Yamauchi.

El embajador aseguró que Japón es “un amigo inquebrantable” y que se esfuerza para ver el modo de como “colaborar con Argentina. En este sentido aseguró que, si mejora la situación, “más empresas japonesas podrían establecerse” en el país.

“Desde el inicio del nuevo gobierno argentino, las relaciones bilaterales han tenido un gran comienzo con la visita del expresidente de la Cámara de Consejeros de Japón, la señora Santo Akiko, con motivo de la asunción presidencial y luego con la conversación telefónica entre la canciller Kamikawa y la señora Diana Mondino”, resaltó el embajador.

En Argentina, ante la sintonía del gobierno japonés y la gestión actual, se espera la eventual llegada de capitales vinculados al mundo de la energía, la minería, la agroindustria y la economía del conocimiento.

A principios del año pasado, el entonces canciller japonés, Hayashi Yoshimasa, había visitado la argentina. Por entonces, el funcionario no pudo dejar de hacer referencia a la “dificultad” que generaban las arbitrarias regulaciones del kirchnerismo, que de a poco la nueva gestión va dejando atrás.