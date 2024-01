No, no estaba hablando de la película Junior, que volvió a reunir a Arnold Schwarzenegger y a Danny DeVito, luego del éxito de Gemelos. Tampoco al filipino farsante, que dijo en 1992 que esperaba a un niño en su vientre. El diputado Esteban Paulon hizo referencia a “varones” que en Argentina pueden quedar embarazados, a diferencia de lo que ocurre en cualquier otro lugar del planeta, donde las que pueden concebir son exclusivamente las mujeres.

En el marco de sus críticas a la “Ley Bases” que plantea el Poder Ejecutivo que encabeza Javier Milei, el legislador dijo en el debate en comisión que “en Argentina no solo las mujeres pueden quedar embarazadas”. En este sentido, agregó: “los varones y las masculinidades trans, también tienen la posibilidad de gestar”.

Según la Real Academia Española, una mujer es una persona del sexo femenino. En Wikipedia, uno encuentra otros datos complementarios importantes, sobre las diferencias de las mujeres con los hombres. Entre ellas, la “cintura más estrecha, cadera más ancha y pelvis más amplia, diferente distribución y cantidad de vello y tejido adiposo. Sus genitales son diferentes y sus mamas, a diferencia del varón, están desarrolladas”. Muchas de estas cuestiones físicas biológicas, justamente tienen que ver con la diferencias en los cuerpos, que hacen que las mujeres tengan la posibilidad de embarazarse, a diferencia de los hombres.

Dejaron un país con 60% de pibes pobres y la agenda del kirchnerista menos delirante es "los hombres también se embarazan":pic.twitter.com/8DZkgxA0u8 — Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) January 11, 2024

Afortunadamente, desde el nuevo gobierno argentino, no hay espacio para los delirios. En su respuesta, el secretario de Niñez y Familia de la Nación, el doctor Pablo de la Torre, recordó que las únicas personas con capacidad de gestar “son las mujeres”. También aclaró que la ley contempla a todo el mundo y que no hay ningún tipo de discriminación para ninguna orientación sexual.

Esta cuestión es importante, ya que para la izquierda, el que no reconoce que un hombre vestido de mujer es una mujer, está cometiendo una especie de “crimen de odio”. Además de ser una persona “homofóbica”, lógicamente. Claro que esto es un dislate total y absoluto, que no tiene que ser avalado de ninguna manera. Aunque sean pequeñas anécdotas en el debate político, al menos estas señales indican que en Argentina ha retornado la cordura. Aunque los hombres todavía no podamos quedar embarazados…