Es usual que los videos o las fotos de las celebridades se viralicen en las redes sociales, aunque no estén haciendo nada trascendente. Incluso parece que a los usuarios les interesa ver a los famosos en situaciones cotidianas, que no tendrían nada demasiado raro. Eso pasó con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, que fue grabado mientras disfrutaba de su música preferida, en el marco de uno de sus usuales pasatiempos: el golf.

En el video se le ve con su tradicional gorra roja, que invita a volver a “hacer grande” a su país, mientras pone una canción en su dispositivo móvil, amplificado por dos parlantes en su carro. El tema elegido es el clásico de James Brown It’s a Man’s Man’s Man’s World, pero no en su versión original. En los breves segundos del clip, Trump le pregunta a uno de sus asistentes si conoce la versión que realizó con Luciano Pavarotti, pero éste le responde que no. De esta manera, Trump arranca el vehículo, disfrutando de la canción interpretada por dos íconos de la música, que se desempeñaron con igual solvencia en dos mundos tan distantes como el soul, el rhythm and blues y la ópera.

Generalmente, es complicado reversionar un clásico, que ya se ha ganado un lugar en el corazón del público. Es muy difícil que las reinterpretaciones, sean de los mismos artistas o en versión cover, puedan estar a la altura de las versiones originales. Lo más usual es que el resultado termine generando críticas, en varias oportunidades, muy justificadas.

It’s a Man’s Man’s Man’s World de James Brown trepó al número 1 de los charts del estilo en Estados Unidos y al 8 del top 100 en 1966. Años después terminó en el puesto número 123 de las 500 mejores canciones de la historia para la revista Rolling Stone y la grabación también obtuvo un lugar en el Grammy Hall of Fame.

Probablemente, pocos se imaginaron hasta el año 2002 que ese clásico podría tener una versión que mezcle las líneas originales de la voz con segmentos de ópera. Mucho menos que la combinación cuadre a la perfección. El blend y el dueto inesperado tuvo lugar hace 21 años en Modena, en el marco de los conciertos de la saga Pavarotti & Friends. Entre 1992 y 2003 (el famoso tenor falleció en 2007) se realizaron diez espectáculos con fines benéficos, y el que reunió a James Brown y Pavarotti sirvió para colaborar con los refugiados de Angola. Aquel 22 de mayo se sumaron también artistas de la talla de Sting, Lou Reed y Andrea Bocelli.

El dueto, orquestado a la perfección, que intercala las líneas originales de la canción en inglés con segmentos de ópera italiana es sin dudas una obra de arte, que lamentablemente pocos tienen presente. La viralización del video de Trump, puede que sirva para poner a esta versión en el lugar que le corresponde.