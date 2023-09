Según las primarias de agosto, Javier Milei tendría que disputar un balotaje con Patricia Bullrich. Es que, la exministra de Seguridad se impuso al intendente Horacio Rodríguez Larreta, aunque la sumatoria de todo el espacio de Juntos por el Cambio haya terminado de segunda. En este escenario, el ministro de Economía y candidato del oficialismo Sergio Massa, quedó relegado con el oficialismo al tercer puesto. Desde entonces, el ministro/candidato tiró toda la carne al asador y apuesta a colarse en la segunda vuelta, con una “piba” que parece tener serias dificultades para mantener el caudal que sacó JxC. No solamente de los votos de su rival, sino de los propios, que en muchos casos miran con simpatía también al libertario.

Desde hace un mes, Sergio Massa no deja pasar un día sin un anuncio. Modificación en la categoría de impuesto a las ganancias, devolución del IVA, bonos para los trabajadores (que finalmente tienen que pagar en el sector privado sus empleadores) y todas medidas semejantes, en el marco de un nuevo “plan platita”. De acuerdo con las últimas encuestas, el candidato del peronismo estaría ya en segundo lugar, pero, a un mes de las elecciones el dólar vuelve a subir y le crea un dolor de cabeza al candidato, de pésima gestión económica.

Esta mañana se vivió otra jornada de pánico cambiario, que, una vez más, no fue reflejada correctamente en los medios de comunicación. Cuando los portales indicaban que el dólar blue (tipo de cambio libre) estaba a 750, no se estaban realizando transacciones por menos de 780. Cuando el dato se actualizó en los medios, los que vendían lo hacían a 800. Llegando al mediodía, el número reflejado en las noticias terminó siendo el de 778, pero lo cierto es que no hay mucha venta y la incertidumbre es total.

El mismo Javier Milei manifestó este martes que, hasta el momento, estaría en un balotaje con Massa, pero lo cierto es que las armas del candidato peronista son muy endebles. No ha encontrado otra herramienta que apelar sino al más burdo sistema de dádivas y sus estrategias más sofisticadas se limitan a fotografiarse con los gobernadores radicales, para tratar de morder un sector de los votos de JxC. Incluso ya dijo que invitará a la oposición a un gobierno de coalición. En el marco de los permanentes manotazos de ahogado, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos anunció que se dejará de presentar la inflación mensualmente y que el índice a partir de ahora será semanal.

Ahora, con jornadas cambiarias como la de esta mañana, los planes de la segunda vuelta pueden llegar a comprometerse seriamente. Sobre todo, si algunos de estos votos van para el economista libertario, que está en la puerta de un triunfo en la primera vuelta.

La última carta de Massa será un anuncio que hará en el marco del debate presidencial. Todavía no hay certezas sobre la cuestión, pero se especula que podría ser sobre algún eventual funcionario del área económica. Allí se terminarán sus conejos de la galera y sus cartas bajo la manga. Como el equipo que va segundo a tres puntos del primero, y a una fecha del final, sabe que necesita dos hazañas simultáneas: ganar su partido, pero que la suerte lo acompañe para que el puntero no sume ni de a uno. Habrá que ver qué pasa.