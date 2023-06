Aunque ella viene del peronismo y él del radicalismo, Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy coincidieron políticamente en varias oportunidades. Ambos fueron funcionarios del gobierno de Fernando de la Rúa, del que ninguno de los dos renegó con el correr de los años. En 2003, la piba respaldó al bulldog en la campaña presidencial y él en la competición municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Más recientemente, ella fue ministra en la gestión de Juntos por el Cambio, pero el economista no participó de ese gobierno. Desde el primer día, López Murphy advirtió que la política económica era desacertada, como finalmente terminó siéndolo.

En este incierto 2023, Bullrich pretende representar al ala dura de JxC. El espacio que proponga las reformas duras desde el primer día, justamente en contraposición del perfil ambiguo de su competidor, Horacio Rodríguez Larreta. En este contexto, la dupla Bullrich-López Murphy podría significar una fórmula que puede complicar a sus adversarios, sobre todo teniendo en cuenta la competencia externa del espacio afín de Javier Milei. Esta tarde, el bulldog reconoció en los medios que está interesado en acompañar a Patricia, con la que tiene una excelente relación personal. “No está bajo mi control la fórmula presidencial. Si me fuera ofrecida la propuesta la aceptaría”, dijo sin vueltas el diputado liberal.

Sin embargo, lejos de asegurar que su figura sería lo más conveniente para Bullrich, López Murphy aclaró, en su entender, los pros y los contras de llevarlo en la fórmula presidencial para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de agosto.

“Esto es como una licitación. No es un tema unilateral. Es un poliedro de atributos. Yo cubro algunos y en otros tengo déficit. Y le pasa lo mismo a otros”, aclaró el economista. Con respecto a los puntos bajos de una eventual convocatoria, López Murphy asumió la falta de territorialidad nacional a la hora de la fiscalización, a diferencia de lo que le puede aportar un precandidato de la Unión Cívica Radical.

“Ella tiene que contemplar mis debilidades en el armado territorial. Yo no tengo una fuerza capaz de asegurar un control territorial de toda la República. Ese no es un tema menor. Va a haber 100.000 urnas. Hay que vigilar 100.000 urnas. No es un tema menor. Yo admito eso”.