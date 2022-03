Espada de Domacle: de la mitología proveniente del reinado de Peronia (2022 DC). Dícese del “peligro inminente y cercano…es decir…una grave amenaza que se debe afrontar inesorablemente”.

Más allá del dislate de la legisladora por Tucumán Sandra Mendoza, que puede ser senadora solamente en un país donde Alberto Fernández es presidente y Santiago Cafiero canciller, el resultado de la sesión de este miércoles sí permite una analogía con la idea de la espada de Damocles. No como la quiso interpretar la impresentable referente peronista, que evidencia que además de no haber leído un libro en su vida, carece de cualquier roce cultural mínimamente aceptable (no para una parlamentaria, sino para una persona adulta), sino en otro sentido.

Mendoza dijo que “la espada de Domacle” asediaba la gestión actual cuando se refirió al préstamo que pidió Mauricio Macri hacia el final de su mandato. Sin embargo, además de los compromisos financieros, desde la última semana quedó en evidencia que Fernández tiene una amenaza latente mucho mayor que los dólares que tendrá que desembolsar en el futuro Argentina ante el FMI: el presidente cuenta solo con una minoría legislativa, con la que no podría aprobar absolutamente nada durante el último año y medio de mandato.

Horas después que la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, reconociera en conferencia de prensa que Cristina Kirchner no le contesta los mensajes a Alberto Fernández, la vice (que preside el Senado) decidió ausentarse intempestivamente antes de la votación en la Cámara alta, donde sus leales volvieron a votar en contra y a abstenerse, tal cual pasó en diputados. El cristinismo aportó 13 negativos para la pizarra y el anecdotario. Una vez más, el proyecto fue aprobado por la alianza transversal entre “albertistas” y Juntos por el Cambio, que juntó 56 voluntades. Esta mayoría eventual, que es una señal bilateral para el kirchnerismo duro, difícilmente se pueda repetir a pedir de Alberto, si no hay una excepcionalidad como un default en el horizonte.

Manzur: «Veo a todo el peronismo unido»

Ante lo que parece ser un punto sin retorno con CFK, el presidente Fernández se recostó una vez más en el peronismo tradicional. Eligió la provincia de Tucumán y la casa del jefe de Gabinete, Juan Manzur, para seguir las iniciativas de la votación en el senado. Aunque del riñón de Alberto no trascendió ni una palabra a la prensa, el dirigente tucumano sí pasó un mensaje, que pareciera tener a la vicepresidente como destinataria:

“Veo a todo el peronismo unido, a todos mis compañeros, a los concejales, a los delegados comunales, a la militancia, a los diputados de la Nación todos juntos y eso me da mucha alegría”.

Si “el peronismo está unido”, ¿El kirchnerismo ya no es parte?

Habrá que esperar para semejante afirmación.