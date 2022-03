Las tropas invasoras rusas no detienen su asedio a ciudades clave como la portuaria Mariúpol y los alrededores de Kiev. Aunque Vladímir Putin ha insistido en que la “operación militar especial” sigue avanzando según lo planeado, los resultados, las cifras y los testimonios dicen otra cosa. El poderoso ejército ruso es quizás diez veces superior al ucraniano, pero en la guerra moral está siendo derrotado, incluso por la capitulación de sus propias tropas. La motivación es tan baja que hay soldados rusos que buscan desesperadamente municiones ucranianas para dispararse en sus piernas y evitar así seguir combatiendo.

“Nos han estado disparando durante 14 días. Estaban asustados. Estamos robando comida, irrumpiendo en las casas. Estamos matando civiles. Los oficiales rusos se disparan en las piernas para irse a casa. Hay cadáveres por todas partes”, se escucha en una conversación entre las tropas rusas interceptada por el medio de comunicación bielorruso NEXTA.

Another intercepted conversation of the #SBU shows how demoralized and broken the invader army is: #Russian occupiers look for "#Ukrainian ammunition" to shoot themselves in the legs and go to the hospital. pic.twitter.com/jL2LJALjIm

— NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022