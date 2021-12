José Luis Espert es su propio “community manager”. Lo vi yo el día de los festejos en el bunker, tras el histórico 7,5 % en territorio bonaerense de Avanza Libertad, la sorpresiva tercera fuerza en el distrito más difícil del país. Ante los estímulos que la actualidad argentina (y sobre todo el kirchnerismo) le dan, el referente liberal saca el teléfono, entre risas, y escribe lo que se le da la gana. Algo no muy ortodoxo, dirían los estrategas tradicionales, pero lo cierto es que la praxis ya demostró que a varios referentes de la nueva política más descontracturada, como el mismo Donald Trump, les funcionó.

El discurso de este viernes de Cristina Kirchner tuvo momentos desopilantes, ideales para inspirar al flamante diputado. En un momento, la vicepresidente y jefa política del Gobierno me recordó a Max Higgins: el empresario jamaiquino que hizo un reality show de fútbol para chicos con Diego Maradona y prometió construir en 2007 un parque de Disney en San Pedro, provincia de Buenos Aires.

Aunque tuvo su momento de fama en el país, su programa televisivo no llegó al capítulo final, desilusionando a los jóvenes participantes, y desde los Estados Unidos, The Walt Disney Company aclaró que no tenía absolutamente nada que ver con el delirante que salía por la TV argentina. Finalmente terminó de mendigo en las calles de Buenos Aires, pero cuando alguien lo reconoce, Higgins asegura que su fortuna está intacta, pero que se encuentra embargada. Asegura que, si le liberan los fondos, finalmente construirá el parque prometido, y además, como si fuera poco, el peso argentino volverá a valer un dólar, como en los noventa.

En su alocución, Cristina Kirchner le pidió a Alberto Fernández que incluya en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “un punto” que diga que vuelvan los dólares “que se llevaron afuera”:

“Presidente, sé que tenemos muchas dificultades, pero siempre digo que ante grandes adversidades grandes acciones. Digámosle al Fondo que nos ayude. Usted sabe, Alberto, que se habla de restricción externa, y de que a la Argentina le faltan dólares. Pero no faltan dólares, sino que se los llevaron afuera, a paraísos fiscales, por miles de millones. Comprométase a que cada dólar de los que se la llevaron sin pagar impuestos, vuelva. Que sea un punto de negociación”, aseguró Kirchner.

“Amo el delirio de esta mujer”

La respuesta de Espert no tardó en llegar. Ante la extraña solicitud de la vicepresidente, el diputado nacional resaltó: “Amo el delirio de esta mujer”. No es para menos.

Cristina ahora: "Necesitamos que el FMI nos ayude a encontrar los dólares que nos faltan que son de los que los fugaron". Amo el delirio de esta mujer. — Jose Luis Espert (@jlespert) December 10, 2021

Con respecto al llamado a un “gran acuerdo” con la oposición, el legislador que debuta en el Congreso Nacional le recordó a Kirchner que él y su espacio político ya tienen listo el programa de reformas que necesita la Argentina.

Cristina ahora: "Presidente, convoque a todos los partidos con representación parlamentaria a un Gran Acuerdo Nacional (GANA, dijo ella) para acordar políticas de crecimiento económico". Si llaman a #AvanzaLibertad el programa que presentaremos es este https://t.co/mzpO0r2ouO — Jose Luis Espert (@jlespert) December 10, 2021

Desde la pantalla de La Nación +, que transmitió el discurso en su totalidad, el conductor Jonatan Viale aseguró que las palabras de Cristina significaron la “ruptura definitiva” con el FMI.