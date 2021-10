El kirchnerismo, que no pudo darle a la población el asado que le había prometido durante la campaña electoral, vuelve a ser señalado como el responsable de un «pobrismo» decadente desde las redes sociales argentinas. Luego de varias recetas cuestionadas a «precios populares» en el marco de la crisis económica inflacionaria, y con la tan criticada oda a la polenta siempre presente, el gobierno del Frente de Todos nuevamente es vapuleado en internet en víspera de las elecciones. Ahora, por una cata de vinos particular en la televisión estatal manejada por el partido de gobierno.

Cocineros argentinos fue el escenario en cuestión, donde, aunque hubo cata, no hubo descorche. El sommelier Fabricio Portelli fue el de la incómoda tarea de agitar una copa de vino fino ante las cámaras, con una bebida que muchos toman directamente del cartón luego de abrirlo con los dientes. Aunque seguramente el proceso de aireado no arrojó ninguna nota en particular, Portelli pudo haber evitado en un primer momento que su compañera pretendiera ponerle un hielo a la copa de vino de tetrabrik.

-Yo le voy a poner un hielito ya de entrada, ¿vos querés uno?

-Emm…yo, eh….a ver…mirá…primero a mí me gusta siempre probarlo solo.

El sommelier, notablemente incómodo ante la pregunta, dijo que “siempre” prefiere tener un primer approach al vino sin el hielo, mientras seguía sacudiendo la copa y llevándola a la nariz como si fuera a describir un vino complejo. Pero, finalmente rendido ante la búsqueda de alguna sintonía con la bebida en cuestión en el marco del programa, luego aceptó ponerle un hielo. Si algo le faltaba a la escena, fue el sonido del cubito contra el cristal, mientras Portelli sacudía sin sentido la copa, en el acto más superfluo de la historia del vino. Salvo que haya estado buscando enfriar la bebida, claro. Otra cosa no iba a pasar.

Como era de esperar, estallaron las redes sociales. El economista Manuel Adorni le dedicó a la escena su clásico «Argentina, un lugar» y muchos usuarios subieron una imagen reciente del piquetero kirchnerista Luis D´Elía, disfrutando un vino diferente al que promocionan en la televisión pública. «Para ellos, un Rutini», claro.

Para ellos Rutini y Cristal Louis Roederer de 100 mil pesos.

Para vos, Uvita…

