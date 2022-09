El primer oficial abiertamente trans del Ejército de Estados Unidos fue acusado de conspirar con Rusia. El fallo judicial detalla su nombre masculino, junto al de su esposa. Este caso despierta inquietudes respecto a una tendencia cada vez más marcada en el ejército donde, por atender a las «cuotas de género» las Fuerzas Armadas priorizan la «diversidad» sobre la disciplina.

Un gran jurado federal emitió acusaciones contra la Dra. Anna Gabrielian y el mayor Jamie Lee Henry. Son acusados de conspiración y divulgación ilícita de información médica identificable individualmente (IIHI), según anunció el Departamento de Justicia.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Maryland, Gabrielian y Henry proporcionaron información de pacientes a un supuesto agente ruso. El fin habría sido ayudar a las fuerzas rusas en su conflicto en curso con Ucrania.

Henry estuvo en la portada de los diarios de EE. UU. en 2015 por su transición. Pues se convirtió en el primer oficial del ejército en servicio activo conocido por declararse transgénero.

"The way I am viewing what is going on in Ukraine now, is that the United States is using Ukrainians as a proxy for their own hatred toward Russia.”

First openly trans Army officer charged in plot to give U.S. military medical info to Russia https://t.co/apHT1vH7xs pic.twitter.com/QjrWvNKep1

— Breaking911 (@Breaking911) September 30, 2022