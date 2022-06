Las tácticas que promueve la campaña de Gustavo Petro para incomodar a su contendor, el excaldalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, siguen tornándose cada vez más incisivas, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, este domingo. Ahora, se llegó hasta la Justicia colombiana para obligar al rival del exguirrello del M-19 a ir a un debate en menos de 48 horas. Sin embargo, este miércoles se registró un contrapeso por parte del Consejo Nacional Electoral a este fallo que emitió el Tribunal Superior de Bogotá.

El organismo electoral en cuestión informó, mediante una resolución a la que tuvo acceso la Revista Semana, su respuesta a la solicitud de la excongresista Ángela María Robledo, en compañía de Diana Otavo Morales, Juana Afanador, Viviana Vargas Vives, Martha Lucía Ortiz Cárdenas y Ana María Sánchez Ospina. En concreto, la petición era que el CNE que solicitara Rodolfo Hernández “participar de los debates electorales previstos en la Ley 996 de 2005. En el texto se les explicó que no era viable obligar a ningún candidato a asistir a un debate presidencial». Por ello, se argumenta lo siguiente:

“La Ley 996 de 2005 en su artículo 23 dispone que durante las campañas presidenciales, sea esta primera o segunda vuelta, de acuerdo a lo indicado por la Corte Constitucional, los partidos, movimientos políticos, movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos, tendrán derecho, entre otras, a realizar tres debates; sin embargo, la norma no establece que dicha actividad sea de carácter obligatorio, de allí que solicitar al candidato presidencial asistir a estos no tiene fundamentación alguna, como quiera que la realización de estos se da por parte y a petición de los candidatos presidenciales o algunos de ellos”.

Sumado a lo anteriormente expuesto, el máximo ente electoral colombiano también alude que, hasta los momentos, se han dado todas las garantías para que los candidatos puedan propagar sus propuestas entre los votantes, así como también sus planes de gobierno, con la finalidad de que la ciudadanía esté al tanto ellas.

¿Qué ocurre una vez emitida la resolución del CNE?

Al aclararse la posición del CNE respecto de este tema, también Hernández emitió un recurso dirigido al Tribunal Superior de Bogotá. En el documento, el aspirante presidencial afirma que acatará el fallo y asistirá al debate que sea citado, como lo obliga la ley. Sin embargo, espera que se le respondan una serie interrogantes que le surgen después de la decisión del magistrado Iván Darío Zuluaga Cardona, de la Sala Civil.

En vista que el fallo atenta sobre la normativa del CNE y fueron apenas un puñado de personas quienes solicitaron el debate, Hernández considera que el debate debería ser ante quienes lo exigen. Dado que no fue un clamor popular, el candidato por la Liga Anticorrupción considera que no debe ser una imposición para todos los colombianos, más aún si no están de acuerdo con la tutela que fue interpuesta por la campaña de Petro.

“Lo lógico es entender que única y exclusivamente los efectos del fallo se deben cumplir para proteger el derecho que ellos, los accionantes que se consideran vulnerados. Aceptar lo contrario sería volver los fallos de una tutela obligatorios para quienes no comparten sus razones, porque no fueron parte, lo cual de por sí comporta una evidente y flagrante violación del derecho fundamental al debido proceso. En estricto derecho, el debate ordenado sería entre los candidatos y los seis tutelantes”, indicó Hernández.

Petro no quiso debatir en primera vuelta

Tras darse a conocer el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, el Pacto Histórico ha intentado obligar al ingeniero Hernández a acudir a un debate.

La primera petición de sobre el encuentro llegó este miércoles por parte de la campaña de Gustavo Petro, aunque podría ser tardía por temas logísticos del Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia, debido a que este jueves es la fecha límite del cara a cara entre dos aspirantes para discutir sus posturas. Pero la justicia anunció que solo será posible si hay un acuerdo entre ambos candidatos.

Dado que la CNE determinó que no es obligatorio debatir, Rodolfo Hernández llama dictadura a esta imposición. Ahora el tiempo es apremiante y el límite está en marcha