En el mes del orgullo LGBT se abre el debate sobre un tema que pone en peligro a las mujeres. Hay hombres que se declaran mujeres y eso basta para que un delincuente que ha cometido un crimen vaya a una cárcel femenina. Allí, existen casos comprobados de abusos sexuales a las presas, por parte de estos nuevos ingresos. Todo en complicidad con los medios masivos, progresistas, que dicen defender a la mujer.

Aunque el feminismo alega que los hombres gozan de privilegios, en el sistema penal ser mujer tiene beneficios. Por ello son cada vez más los hombres que se declaran mujeres y las mujeres son las más perjudicadas. Pues deben convivir en las cárceles con asesinos y depredadores sexuales.

“Solo en las prisiones federales, se dice que hay más de 900 hombres biológicos alojados en cárceles de mujeres, lo que resulta en violaciones masivas y continuas de los derechos civiles y otros agravios contra las reclusas diariamente”, explicó Harmeet K. Dhillon, director ejecutivo de la organización nacional de derechos civiles The Center for American Liberty, para The Daily Caller News Foundation.

“En Estados Unidos, el castigo por un delito después de la sentencia no debe incluir agresión sexual, violación de restricciones basadas en la fe sobre la cohabitación de géneros mixtos y un sinfín de otras violaciones de derechos humanos y derechos civiles que ocurren cuando las mujeres se ven obligadas a compartir cuartos con hombres biológicos”, dijo Dhillon.

