Que para el Partido Demócrata América Latina no es una prioridad no es algo nuevo. Sin embargo, la rapidez con la que la nueva administración norteamericana quitó a la región de su radar de prioridades, ha sido llamativo. Desde la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, China no solo ha incrementado su presencia en la región, sino que va por los espacios de influencia que abandona Estados Unidos.

Estos datos surgen de un relevamiento de Reuters, obtenido con los datos comerciales de Naciones Unidas desde 2015. El único país que mantiene al gigante americano como su principal socio comercial, es el vecino más inmediato: México. Esto es lógico, dados los acuerdos bilaterales entre ambos países que existen hace más de veinte años y se han mantenido a pesar de los diferentes gobiernos. De allí para abajo, la influencia China viene creciendo a pasos agigantados, mientras disminuye la presencia norteamericana.

Juan Carlos Capuñay, que se desempeñó como embajador peruano en China, reconoció que el gigante asiático representa “el vínculo comercial, económico y tecnológico más importante para América Latina”. En su opinión, en la actualidad, el intercambio entre la región y los chinos está “muy por encima” del que se tiene con Estados Unidos.

Hasta el año pasado (y nada da a entender que la próxima medición arroje cifras diferentes) el flujo comercial que suma importaciones y exportaciones entre América Latina (excluyendo a México) y China alcanzó 247 mil millones de dólares. La misma cuenta, si se hace con los Estados Unidos, arroja la cifra de 174 mil millones.

Según las fuentes consultadas por Reuters para su informe, provenientes de funcionarios de diversos países de la región, Estados Unidos “tardó en tomar medidas concretas”, mientras que China incrementaba su presencia en mercados como el de los productos agropecuarios y metales diversos. “Simplemente ofreció más a la región en términos de comercio e inversión”, señala el documento.

Aunque el informe quiso contar con el descargo o la opinión de la Casa Blanca, los funcionarios del gobierno de Joe Biden decidieron no contestar a las preguntas que se les hicieron, por lo que no se pudo tener ninguna respuesta oficial de la administración demócrata actual.

Si hubo otro factor que influyó en el incremento de la presencia china en América Latina, además del cambio político en Washington, esto fue la pandemia del COVID-19. En la opinión del profesor Evan Ellis, especialista en estudios latinoamericanos en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos y conocedor del vínculo de la región con Asia, “la pandemia le dio espacio a China para aumentar su influencia y le ha servido para proyectar su poder”.