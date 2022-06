El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha cerrado filas nuevamente contra las políticas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En esta oportunidad busca mitigar el impacto para los floridanos de una “recesión inducida” por la Administración demócrata. Para ello, firmó lo que llamó el presupuesto “La Libertad Primero”. Esta medida supone un total de casi 110.000 millones de dólares para el año fiscal 2022-2023,

DeSantis dijo que se aseguraría de que Florida estuviera preparada para «contraatacar» al Ejecutivo nacional en ciertas áreas. El republicano busca crear un contrapeso, en vista que la administración de Biden pretendería eliminar los fondos para los programas de almuerzos escolares, en caso de no adherirse a la ideología de género, que por medio del discurso que promueve el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, perjudica a facciones que no comulguen con esta matriz de opinión.

A principios del mes de mayo, Departamento de Agricultura de Estados Unidos indicó que para que las escuelas reciban fondos para los almuerzos, desayunos y otros alimentos de los estudiantes, deben cumplir con su interpretación de la prohibición de discriminación basada en el sexo en el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, así como otros programas relacionados con la alimentación, que incluye la orientación sexual y la identidad de género.

Otra medida impuesta es la inclusión forzosa de baños compartidos entre niños y niñas. Dado que la ideología de género niega el sexo biológico y alega que se elige la identificación sexual, considera que un niño puede sentirse niña. Es allí cuando, debido a su denominada «autopercepción», tiene permitido usar el mismo baño e incluso vestidor.

In Florida, we are fighting against Biden’s intentionally destructive policies like denying school lunches for states that refuse to implement woke gender ideology in the schools. pic.twitter.com/YXpTky75Jn

DeSantis está frente a una agenda que podría afectar a alrededor de 30 millones de niños, los beneficiarios del Programa Nacional de Almuerzo Escolar. Dicha cifra aproximadamente ronda el 10 % de la población de Estados Unidos.

Es por ello que el director ejecutivo de Fight for Schools (pelea por las escuelas en inglés), Ian Prior, en entrevista con Fox News, reprochó este proceder: “Lo que están viendo aquí es realmente que la administración de Biden dice: ‘Harás lo que yo quiero o tomaré tu dinero para el almuerzo’. Que el gobierno venga y realmente vincule los programas de nutrición escolar y almuerzos escolares a esta ideología radical es aterrador y espantoso”.

Por eso y más DeSantis enfrenta a Biden, pues para Florida esta medida del Partido Demócrata es particularmente preocupante, en cuanto el estado soleado prohíbe la sexualización e ideologización de los menores de 9 años en las escuelas.

«La instrucción en el aula por parte del personal de la escuela o de terceros sobre orientación sexual o identidad de género no puede ocurrir desde el jardín de infantes hasta el grado 3 o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con los estándares estatales», recalca el proyecto de ley.

Contrario al relato de Hollywood, los medios masivos y el grueso del Partido Demócrata, que retrató a la legislación como «no digas gay», una supuesta prohibición de hablar de la homosexualidad no solo en las escuelas sino en todo el estado de Florida, lo que hace la ley es prohibir ideologizar a menores.

Luego de Florida, una docena de estados aprobaron o empezaron a debatir la aplicación de leyes similares. De manera que podrán responder a la administración de Biden por pretender negarle comida a los menores.

«Señor presidente, nos vemos en la corte», advirtió la gobernadora de Dakota del Sur, respecto a su enérgica defensa del deporte femenino, ante la forzosa inclusión de varones que se identifican como mujeres y no solo desplazan, sino que ponen en riesgo la salud e integridad de las niñas.

Los gobernadores conservadores no se quedarán callados ante la instrumentalización política de la comida de los menores. Por eso, DeSantis no escatima y en todo momento enfrenta a Biden. Cuenta con el respaldo de varios de varios de sus pares que también han tomado una posición defensiva ante lo abrasivo del virus «woke».

.@JoeBiden is insisting that we allow biological males to compete in girls’ sports or else lose funding for school lunch programs. South Dakota will continue to defend basic fairness so that our girls can compete and achieve.

Mr. President, we’ll see you in court. pic.twitter.com/JRoS15mRwm

— Governor Kristi Noem (@govkristinoem) June 2, 2022