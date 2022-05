Los asesinatos en Chicago son el pan de cada día. Tanto los familiares de las víctimas como el personal médico que las atiende, claman porque la ciudad actúe. Sin embargo, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, la primera mujer negra y lesbiana que ocupa el cargo, tiene otras prioridades en su agenda. Hoy la demócrata se enfoca en hacer contrapeso en asuntos de corte progresista, luego de que se filtrara la semana pasada un borrador que habla sobre la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos con respecto al aborto.

A pesar de la violencia que se vive actualmente en esta ciudad, en la que tan solo el lunes 9 de mayo, 14 personas fueron heridas de bala en Chicago y dos de ellas murieron, Lightfoot toma otros temas como bandera política. En tal sentido, la burgomaestre convocó a la comunidad LGBT a tomar las armas, pues asegura que el máximo tribunal viene por ellos.

Las declaraciones de la Lightfoot suponen un llamado a una rebelión o insurrección. De esa froma, según establece el código de Estados Unidos que establece:

El «llamado a las armas» que hizo la alcaldesa fue explícito: “A mis amigos de la comunidad LGBTQ+: la Corte Suprema vendrá por nosotros a continuación. Este momento tiene que ser un llamado a las armas. No renunciaremos a nuestros derechos sin luchar, ¡luchar por la victoria!».

We will not surrender our rights without a fight—a fight to victory!

— Lori Lightfoot (@LoriLightfoot) May 10, 2022