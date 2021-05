Inclusión, en teoría, significa que todos participen. Sin embargo, pareciera que en la agenda política, ideológica y discursiva de la izquierda «progresista» implica excluir a algunas personas. De acuerdo con patrones detectados, esto no lo hacen sus promotores debido a malas conductas, sino por el aspecto.

La «discriminación positiva» ha permitido un racismo flagrante y censura contra la prensa, si los periodistas son blancos, al menos un caso reciente que tuvo como protagonista a la alcaldesa demócrata Lori Lightfoort, encajó para robustecer estas afirmaciones.

En la ciudad de Chicago, la burgomaestre Lightfoort —quien cumple con todas las cuotas que exige el progresismo, siendo negra, mujer, lesbiana y de izquierda— no permitirá acceso al municipio a periodistas que no sean «de color».

Es decir, Lightfoort asegura que en una ciudad donde más de la mitad de la población se identifica como negra, latina, asiáticos, de las islas del Pacífico o nativoamericana, «es una lástima» que la prensa en el municipio siga siendo «abrumadoramente blanca».

«La diversidad y la inclusión son imperativas en todas las instituciones, incluidos los medios de comunicación. Para progresar debemos cambiar», exclamó la alcaldesa en redes sociales, tras comentar que ella se lanzó a la candidatura para romper con el status quo que estaba fallando a tantas personas.

Diversity and inclusion is imperative across all institutions including media. In order to progress we must change.

Un usuario en redes sociales destacó la frase de Martin Luther King Jr, luchador por los derechos civiles que buscaban poner fin a la segregación racial:

Sin embargo, la izquierda «progresista» está promoviendo convertir a ese sueño en una pesadilla. No solo que están juzgando a las personas por su color de piel, sino que además están excluyendo sistemáticamente a unos y privilegiando a otros.

Alegando que la forma de combatir la discriminación del pasado es implementando «discriminación positiva» en el presente.

Más allá del color de piel de las personas, reclama que los políticos no tienen derecho a elegir quién cubre noticias sobre ellos.

Por lo cual Gregory Platt pidió al municipio que quite esta restricción. Pero respondieron que no. Entonces él tampoco la entrevistará.

I am a Latino reporter @chicagotribune whose interview request was granted for today. However, I asked the mayor’s office to lift its condition on others and when they said no, we respectfully canceled. Politicians don’t get to choose who covers them. https://t.co/YMW8M8ZgJm

— Gregory Pratt (@royalpratt) May 19, 2021