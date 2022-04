Dado que el ejército ruso no se ha retirado del territorio ucranianos, la comunidad internacional sigue tomando represalias contra Rusia. Mientras las tropas al mando de Vladímir Putin se enfocan en dominar el Donbás y Mariúpol, los tenistas rusos sufren las consecuencias en el exterior.

El torneo de Wimbledon, que se celebrará entre el 27 de junio y el 10 de julio, no admitirá a los tenistas rusos ni bielorrusos como parte de las sanciones impuestas por Occidente a estos países debido a la guerra en Ucrania que se desató con la invasión ordenada desde el Kremlin el pasado 24 de febrero, que contó con el respaldo del régimen bielorruso.

En protesta a esta decisión, el campeón mundial de tenis, Novak Djokovic, se encuentra una vez más en medio de la controversia por enfrentar el status quo. Esta vez por defender la participación de tenistas rusos y bielorrusos en Wimbledon.

Durante su niñez en Serbia, Djokovic vivió las guerras yugoslavas que terminaron con la desintegración en los años 90 de lo que fue Yugoslavia como nación, originando el término geopolítico peyorativo de «balcanización», que hace referencia a la fragmentación territorial que tuvo su origen entre 1912 y 1913 en la península Balcánica en los conflictos bélicos que se conocieron como las guerras de los Balcanes.

«Como hijo de la guerra, sé qué tipo de trauma emocional deja la guerra», dijo Djokovic durante el Abierto de Serbia de esta semana en Belgrado. «La gente común siempre sufre, hemos tenido muchas guerras en los Balcanes».

Dicho esto, agregó que «no puede apoyar» la decisión de Wimbledon y señaló que «no es culpa de los atletas».

«Nunca apoyaré la guerra, siendo yo mismo un hijo de la guerra… Sin embargo, no puedo apoyar la decisión… Cuando la política interfiere con el deporte, no sale bien», exclamó.

