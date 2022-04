El discurso del nazismo ha revivido peligrosamente en Europa del este en medio de la invasión rusa a Ucrania. Esta fue una de las excusas del Kremlin para justificar la “operación militar especial” que lanzó contra el país vecino desde el pasado 24 de febrero. La “desnazificación” de Ucrania ha dejado 1842 civiles muertos, según el más reciente registro de la ONU, en medio de los bombardeos que, según Vladímir Putin, buscan “liberar” a la nación gobernada por Volodímir Zelenski de los “neonazis” que medios rusos muestran en algunas fotos con banderas que incluyen la prohibida esvástica. Pero el comportamiento de algunos deportistas rusos en eventos internacionales muestra el daño que este discurso ha causado en los jóvenes, como la reciente polémica por el aparente saludo nazi de un piloto ruso, que se suma a la «Z» que mostró hace un mes un gimnasta que representaba a este país.

La FIA, organismo rector del automovilismo, abrió una investigación al piloto ruso, Artem Severiukhin, campeón de la categoría de 11 a 15 años, por realizar en el podio durante la premiación del Campeonato Europeo de Karting, que se celebró en Portugal, lo que pareció ser un saludo nazi e inmediatamente reírse a carcajadas.

El piloto ruso, de 15 años, que ocupó el primer lugar en el podio, desató la polémica y generó indignación cuando se golpeó el pecho a la altura del corazón y levantó su mano derecha con la palma extendida, recordando el saludo nazi.

Debido a las prohibiciones a su país de tener representación en eventos deportivos internacionales, Severiukhin compitió bajo la bandera italiana. El gesto que realizó justo cuando se escuchaba el himno de Italia pudo haber estado relacionado con el saludo romano fascista ilegalizado desde 1952, según acotó el Daily Mail. «Quiero disculparme. Nunca he apoyado el nazismo y lo considero uno de los peores crímenes contra la humanidad. Estoy listo para ser castigado, pero no hubo apoyo para el nazismo o el fascismo», dijo el piloto ruso, según reseñó este diario británico.

“Pensé que había visto algunas cosas feas, pero este ruso bajo la bandera italiana es otra cosa. Los pequeños desnazificadores de mamá, vol. 3”, comentó Illia Ponomarenko, periodista de The Kyiv Independent, quien publicó el video en sus redes sociales.

I thought I have seen some ugly things, but this Russian under the Italian flag is something else.

Mama’s little de-Nazifiers, vol. 3 pic.twitter.com/UwzxzvsyGZ

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 11, 2022