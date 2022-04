El principal accionista de Twitter, Elon Musk, ofreció comprar el 100 % de las acciones de esta red social con el objetivo de evitar el sesgo político e ideológico que, al parecer, ha tomado a la plataforma de los trinos, luego de los escándalos en los que se ha visto envuelto por suspender cuentas de grandes personalidades y funcionarios que han opinado sobre un tema, mientras permiten la cohabitación a sus anchas de grupos de izquierda como BLM e incluso organizaciones tachadas de terroristas como las llamadas «disidencias» de las FARC y Antifa.

En una carta al presidente de Twitter, Bret Taylor, fechada el miércoles 13 de abril. Musk dijo que su oferta de 54,20 dólares por acción era su propuesta «mejor y definitiva». Asimismo, reconoció el poder de alcance que tiene esta plataforma de la que actualmente posee el 9,2 % de sus acciones.

Su argumento es conciso: «Twitter tiene un potencial extraordinario. Lo desbloquearé». El efecto en la bolsa se sintió de inmediato, las acciones de Twitter subieron un 12% antes de la comercialización. Lo opuesto sucedió cuando Musk dijo que no formaría parte de la junta directiva de Twitter: las acciones cayeron en picada.

Twitter anunció el jueves 14 de abril que había recibido «una propuesta no solicitada y no vinculante de Elon Musk para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de la compañía» y que revisaría cuidadosamente la propuesta para determinar el curso de acción que cree que es lo mejor para los intereses de la compañía y los accionistas de esta plataforma.

En caso de rechazar su oferta, Musk insinuó que podría vender sus acciones de Twitter., según la SEC (Comisión de Bolsa y Valores por sus siglas en inglés). «Mi oferta es mi mejor y última oferta y, si no se acepta, tendría que reconsiderar mi posición como accionista», se lee en el texto.

El hombre más rico del mundo, según Forbes, expuso públicamente su oferta. Posteriormente, dijo este jueves que no está seguro de si la operación que ha propuesto se cerrará y podrá comprar Twitter, pero aseguró disponer de los activos necesarios para financiar la operación.

Dentro del informe presentado a la Comisión de Bolsa y Valores hay un mensaje de voz donde Musk dice: «Si el acuerdo no funciona, dado que no tengo confianza en la gerencia ni creo que pueda impulsar el cambio necesario para el mercado público, debería reconsiderar mi posición como accionista. Esto no es una amenaza, simplemente no es una buena inversión si no se logran los cambios que se deben hacer».

En el mensaje de voz Musk también dijo que «no estaba jugando el juego de ida y vuelta».

«Es una oferta de ahora o nunca para que Twitter la acepte», según el analista de Wedbush, Dan Ives. En su opinión, «sería difícil que surgieran otros postores/consorcios y la junta de Twitter probablemente se verá obligada a aceptar esta oferta y/o ejecutar un proceso activo para vender Twitter».

El mundo está expectante.

“This is a serious bid. It’s formal. He @elonmusk has advisors…the street will be more and more convinced of this…Social media has changed dramatically…@twitter is in need of a clear overhaul…this is a good old 1980s-style hostile takeover.” – @DivesTech @BloombergTV pic.twitter.com/e2RXxRot0Y

— Joel Lawson (@JoelLawsonDC) April 14, 2022