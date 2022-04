La primera mujer negra fue confirmada para la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, el problema surge cuando el partido que la promovió para el cargo ni siquiera puede definir lo que es una mujer. Ella tampoco lo hace… o al menos no quiso responder esta interrogante, cuando fue cuestionada en el Senado.

A mediados de marzo, la senadora republicana Marsha Blackburn, de Tennessee, le preguntó a la candidata a la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson lo siguiente: «¿Puede dar una definición de la palabra ‘mujer’?». Esta fue una de las muchas interrogantes durante su proceso de confirmación como juez. Sin embargo, lo que inquietó fue la respuesta de la jurista al decir «¿Puedo dar una definición? No, no puedo».

Al obtener esta opinión, la senadora Blackburn volvió a increpar a Brown Jackson con una nueva interrogante: «¿No puede?». Algo que la candidata del los demócratas volvió a rebatir al decir que “no en este contexto, no soy biólogo”.

Su respuesta desató profunda indignación no solo respecto a su capacidad de juzgar si no tiene una base objetiva de la realidad, sino también respecto a cómo y cuánto se ha radicalizado el Partido Demócrata, al punto que la mujer ha dejado de existir como realidad.

A raíz de las declaraciones de la jueza, el portal Daily Caller consultó a cada uno de los 50 senadores del Partido Demócrata: «¿Qué es una mujer?». Los 50 guardaron silencio. Si bien oficialmente hay 48 senadores demócratas y 50 republicanos, los dos senadores independientes sesionan junto a los demócratas. Por ende, para fines de la mencionada investigación son contabilizados como demócratas.

Mientras tanto, los republicanos han planteado la postura contraria al Partido Demócrata, ratificando que la mujer es una realidad biológica. El legislador republicano de Carolina del Norte, Madison Cawthorn, criticó a los demócratas que optan por no definir «mujer» y los dos sexos biológicos.

A menudo se intenta apelar a una falacia temporal alegando que la existencia de más de dos géneros responde a un supuesto progreso. Pero el legislador más joven de la Cámara de Representantes destaca que no. Nunca imaginó que uno de sus deberes sagrados sería explicar la diferencia entre un hombre y una mujer.

Cawthorn definió a «mujer» como alguien que tiene «cromosomas XX, sin pene».

I am the youngest member of the House of Representatives.

I never imagined one of my sacred duties would be explaining to the House Speaker the difference between a man and woman. @OANN pic.twitter.com/yZHCPjx9Jv

— Madison Cawthorn (@CawthornforNC) April 6, 2022