Los lectores de los artículos y discursos de Murray Rothbard sobre el colectivismo bélico reconocerán inmediatamente el fervor pietista progresista que rodea al jingoísmo bélico progresista de hoy: ¡todo es Ucrania! La atávica necesidad de analogar la situación actual con la de 1938, con Vladimir Putin como Adolf Hitler y los escépticos de la guerra como Neville Chamberlain en Múnich, es una prueba de ello. Las lecciones de 1914, donde una serie de trágicos errores convirtieron un conflicto regional en una conflagración en toda Europa, son mucho más adecuadas.

El interés obvio para EEUU es la contención de la guerra como una lucha terrible pero interna (y en curso) entre rusos y ucranianos. En ausencia de lo que deberían ser obligaciones difuntas con los países cercanos de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), no debería contemplarse ni remotamente el papel de EEUU.

Sin embargo, no hay que subestimar el coro de la guerra. El que más canta es el de la izquierda neoconservadora.

Medios como The Bulwark, The Atlantic, el Washington Post, Fox News y MSNBC son hábitats naturales para los promotores de la guerra que buscan sentarse en el hombro de Joe Biden y gritarle al oído. ¿Sucumbirá el presidente, tambaleándose por las malas cifras de las encuestas y las malas noticias económicas en su país, a las voces que instan a la escalada y prometen la gloria a un comandante en jefe fuerte?

Hasta la fecha, las declaraciones públicas de Biden han sido razonablemente tranquilizadoras. Anteriormente insistió en que no se enviarían tropas de EEUU al país y lo ha repetido desde entonces. Una propuesta de acuerdo a tres bandas —el envío de cazas F-16 americanos a los polacos, liberando sus MiG soviéticos para los pilotos ucranianos— parece haberse desechado por temor a una escalada. El establecimiento de una zona de exclusión aérea en Ucrania, que obligaría a los pilotos de la OTAN (incluidos los de EEUU) a interceptar y destruir los cazas y bombarderos rusos, está descartado por ahora.

Pero el desastroso viaje de Biden para dirigirse a la OTAN en Bruselas la semana pasada dio lugar a varias meteduras de pata que plantean preguntas sobre su verdadero pensamiento. ¿Es el cambio de régimen la política real pero no declarada de Estados Unidos hacia Rusia? ¿Habló mal cuando dijo a los miembros de la Ochenta y Dos Aerotransportada lo que podrían «ver» en Ucrania? Deshacerse de Putin no es tarea fácil, y una guerra terrestre a la antigua en Europa del Este con un enemigo nuclear es una idea increíblemente desalentadora. ¿Se enfrenta a los mismos tipos de insubordinación activa de los halcones de la guerra en su propio gabinete, el Pentágono, el Estado Mayor Conjunto y la CIA que plagaron a JFK y a Donald Trump? ¿Está siendo presa del ala Victoria Nuland del Departamento de Estado?

Si es así, Biden debería acallar esas voces y confiar en sus instintos de reticencia en este caso. Su presidencia bien podría depender de si consigue ignorar a los jingoístas progresistas de izquierda. Los delirantes David Frums, Bill Kristols y Max Boots del mundo, las desquiciadas Jennifer Rubins y Cathy Youngs, los lujuriosos Sean Hannitys y Adam Kinzingers son todos, en el fondo, personas profundamente poco serias. La escuela de realismo de la Guerra Fría dentro del establishment de la política exterior que Biden conoció como joven senador hace tiempo que desapareció. Los viejos liberales de Kennedy, ya sean profesores como John Mearsheimer o figuras de los medios de comunicación como Glenn Greenwald, se encuentran no sólo muy alejados de los puntos de vista políticos de la izquierda, sino que son atacados activamente por sugerir moderación en el trato con Putin. Cualquier sentimiento progresista antibélico que quedara tuvo su último aliento cuando George W. Bush dejó el cargo.

Sin embargo, como explicó muy bien el historiador Rothbard, el verdadero objetivo progresista siempre fue rehacer Estados Unidos a nivel interno promoviendo la guerra. El viejo eslogan de Bernays-con-Wilson de hacer que el mundo sea seguro para la democracia también pretendía crear una base bélica permanente aquí en casa, para hacer que todos los problemas del mundo fueran asunto de EEUU. La Gran Guerra, la primera verdadera guerra ideológica de Estados Unidos, vuelve a ilustrar la situación actual. La guerra otorga a los presidentes y al gobierno federal un papel de liderazgo en la sociedad.

Consideremos a John Dewey, el insaciable reformista y antiguo pacifista que se convirtió en uno de los primeros líderes de la todavía execrable revista New Republic. Rothbard señala que Dewey nos dio un vistazo a la mentalidad de la guerra permanente:

Y aunque [en enero de 1916 en la New Republic] Dewey apoyaba la entrada de Estados Unidos en la guerra para poder derrotar a Alemania, «un trabajo duro, pero que tenía que hacerse», estaba mucho más interesado en los maravillosos cambios que la guerra seguramente provocaría en la política interna americana. En particular, la guerra ofrecía una oportunidad de oro para llevar a cabo un control social colectivista en interés de la justicia social. Como dijo una historiadora [Carol S. Gruber], Debido a que la guerra exigía un compromiso primordial con el interés nacional y requería un grado sin precedentes de planificación gubernamental y regulación económica en ese interés, Dewey vio la perspectiva de la socialización permanente, la sustitución permanente del interés privado y posesivo por el interés público y social, tanto dentro como entre las naciones. En una entrevista con el New York World unos meses después de la entrada de EEUU en la guerra, Dewey exaltó que «esta guerra puede ser fácilmente el principio del fin de los negocios». Porque a partir de las necesidades de la guerra, «estamos empezando a producir para el uso, no para la venta, y el capitalista no es un capitalista [ante] la guerra». Las condiciones capitalistas de producción y venta están ahora bajo el control del gobierno, y «no hay razón para creer que el viejo principio se reanudará alguna vez…. La propiedad privada ya ha perdido su santidad… la democracia industrial está en camino».

Este deseo de conflictos continuos que sitúan al gobierno en el centro de la vida americana son claramente visibles hoy en día, ya sea la emergencia de Putin, el covid, o el cambio climático. Como siempre, la necesidad de control sobre las personas y especialmente sobre la propiedad se justifica con eventos externos inventados o incluso fabricados. Y la guerra es la justificación definitiva de las políticas colectivistas, especialmente la movilización de mano de obra y recursos.

Después de todo, la New Republic de Dewey postulaba en 1914 que la guerra debía usarse como una «herramienta agresiva de la democracia» y como un «pretexto para imponer innovaciones al país». El influyente periodista Walter Lippmann, cuyos análogos modernos son los mencionados Boots y Rubins, fue aún más directo que Dewey:

Nosotros, que hemos ido a la guerra para asegurar la democracia en el mundo, habremos planteado aquí una aspiración que no terminará con el derrocamiento de la autocracia prusiana. Nos volveremos con nuevos intereses a nuestras propias tiranías, a nuestras minas de Colorado, a nuestras industrias siderúrgicas autocráticas, a los talleres de explotación y a nuestros barrios marginales. Una fuerza está suelta en América. Nuestros propios reaccionarios no la apaciguarán. Sabremos cómo enfrentarnos a ellos.

Parece que poco ha cambiado hoy en día en lo que respecta a la propaganda de guerra. Una mirada rápida a la New Republic revela títulos de fiebre-del-pantano jingoísta como «‘A Russian Asset in the White House’: Author Craig Unger on Trump, Putin, and the GOP.»». Que los trumpistas (y Trump) están profundamente esclavizados por Vladimir Putin y por lo tanto son traidores a Estados Unidos es un artículo de fe entre los progresistas de hoy. Están obsesionados con conectar a Trump y a los Republicanos con Rusia bajo el paraguas de la «supremacía blanca» y, por supuesto, la «insurrección» del 6 de enero de 2021 se vincula a esta invención. Pero la invasión de Putin realmente envió la narrativa del Rusiagate a la hipervelocidad. En 2022, cualquiera que no comparta la visión del mundo de los lectores de New Republic es potencialmente culpable de traición. El neoconservadurismo y los argumentos a favor de una robusta presencia de EEUU en todo el mundo son reivindicados, mientras que una nociva mezcla de voces de extrema derecha y extrema izquierda forman una herradura con su antipatriótico escepticismo bélico. Incluso Tulsi Gabbard es casi con toda seguridad un activo ruso en este medio sensacionalista.

Dewey y Lippmann seguramente lo aprobarían.

Hoy, como siempre, el verdadero movimiento antibélico encuentra su tracción lejos del Beltway y de los comentaristas. La gente media, menos acomodada y cansada de la guerra tras nuestras dos décadas en Oriente Medio, se atreve a preocuparse más por el precio del gas y el alquiler que por Ucrania. Trump escuchó a esa gente. ¿Lo hará Joe Biden? ¿O sucumbirá a los modernos Walter Lippmann? Puede que los americanos se hayan acostumbrado a las guerras y ocupaciones permanentes durante los últimos cincuenta años, pero han sido lo que el profesor Steven F. Hayward denomina «medias guerras»: conflictos de baja intensidad librados por un pequeño porcentaje de americanos en las fuerzas armadas voluntarias. Una guerra terrestre en Europa no sería a medias. Esperemos que Joe Biden atienda a la razón, en lugar de a los progresistas empeñados en rehacer Estados Unidos y el mundo. Independientemente de sus opiniones sobre Ucrania, sin duda comparte la visión progresista de cambios radicales aquí en casa, y la guerra en el extranjero es un medio para esos fines.

