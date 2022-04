Ahora que Elon Musk compró parte de las acciones de Twitter, las figuras conservadoras más destacadas están instando que le permita a Donald Trump regresar a la red social. El clamor va acompañado de usuarios que piden el fin de la censura contra el presidente 45 de Estados Unidos, que desde enero de 2021 se quedó sin voz en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

El panorama luce favorable para Trump y sus simpatizantes, en cuanto pocos días antes de comprar 9,2% de las acciones de Twitter, Musk tuiteó varias veces cuestionando las reglas de moderación de contenido de la plataforma.

Incluso el 25 de marzo, también tuiteó una encuesta informal preguntando a sus seguidores si Twitter se había adherido al principio de que la libertad de expresión era esencial para una «democracia funcional».

Desde que Musk se convirtió en el mayor accionista de Twitter, las solicitudes para restablecer la cuenta de Trump están en auge.

«Ahora que @ElonMusk es el mayor accionista de Twitter, es hora de levantar la censura política. Ah… ¡y TRAER DE VUELTA A TRUMP!». escribió la legisladora republicana de Colorado, Lauren Boebert.

De la misma forma, Errol Webber, candidato republicano de «Estados Unidos primero» que se postula para un escaño en la Cámara de Representantes de California, dijo que «todos» a los que se les prohibió el acceso a Twitter deberían ser reincorporados.

«¿El nuevo accionista mayoritario devolverá la libertad de expresión a Twitter?», también comentó la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, quien dijo que el acto «requeriría coraje» porque «el régimen está invirtiendo fuertemente en cierta industria y las amenazas sin duda vendrán».

.@ElonMusk is now the largest shareholder of Twitter.

Time to get this platform back to its former glory.

Step one – bring back President Trump!

Step two – give everyone who has been banned a second chance.

Step three – end all forms of political and other censorship.

— Errol Webber (@ErrolWebber) April 4, 2022