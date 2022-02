El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó duramente la decisión de la Corte Constitucional de Colombia, que despenalizó el aborto sin justificación alguna hasta el sexto mes de gestación.

«Que Dios cuide las vidas inocentes de los niños colombianos, ahora sujetas a ser arrebatadas con la anuencia del Estado en el vientre de sus madres hasta el sexto mes de embarazo, sin la menor posibilidad de defensa», exclamó Bolsonaro en redes sociales.

– Que Deus olhe pelas vidas inocentes das crianças colombianas, agora sujeitas a serem ceifadas com anuência do Estado no ventre de suas mães até o 6° mês de gestação, sem a menor chance de defesa. No que depender de mim, lutarei até o fim para proteger a vida de nossas crianças!

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 22, 2022