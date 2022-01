La mujer más poderosa del Legislativo de EE. UU. anunció esta semana que se relanzará este otoño. Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, buscará la reelección por el Distrito Congresional 12 de California, ubicado en el condado de San Francisco.

Por medio de un video de tres minutos publicado en su cuenta de Twitter, Pelosi, de 81 años, dijo que su “por qué” para seguir en el Congreso es “por los niños”. No obstante, su historial demuestra lo contrario.

De hecho, el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, denunció que las políticas abortistas implican «sacrificio de niños«. Y es que el Partido Demócrata ha sido promotor del aborto en Estados Unidos con Nancy Pelosi a la cabeza.

We 'Catholics' support our brave Shepherd Archbishop Salvatore Cordileone for calling abortion a 'child sacrifice' pic.twitter.com/df7AQOPd4m

Con Nancy Pelosi al frente del Poder Legislativo han quedado desprotegidos los recién nacidos que lograron sobrevivir al aborto. Año tras año, los parlamentarios conservadores han intentado aprobar una ley que proteja a los no deseados. Pero Pelosi ha celebrado el bloqueo del Partido Demócrata a este proyecto.

El último intento legislativo de proteger la vida de los recién nacidos (sin discriminar a los abortados) se presentó en enero de 2021 y aguarda por respaldo del Partido Demócrata. La congresista Kat Cammack, del Partido Republicano, encabezó la presentación de un proyecto de ley para resguardar la vida de los bebés que lograron nacer tras un aborto fallido. La legisladora publicó una columna donde señaló lo siguiente:

JUST IN: Speaker Nancy Pelosi says she's running for reelection:

"When you're in the arena, you have to be able to take a punch or throw a punch – for the children."pic.twitter.com/Cx0PaUtJ90

— Breaking911 (@Breaking911) January 25, 2022