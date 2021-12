Isabel Díaz Ayuso «arrasó» en los comicios que la reeligieron como presidente de la Comunidad de Madrid. Guiada por dicho éxito, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, del Partido Popular, exclamó que Díaz Ayuso debería presidir el Partido Popular en Madrid, pues a su juicio, la victoria que obtuvo alejó al comunista Pablo Iglesias de la política y derrotó al partido del socialista Pedro Sánchez.

Cada día más Isabel Díaz Ayuso se distancia del centrismo que ha tomado el Partido Popular, en manos de Pablo Casado. Afirma sus posiciones a favor de la tradición, de la Hispanidad, de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y del catolicismo, no solo como fe de los españoles, sino como su gran legado en el mundo, sobre todo en Hispanoamérica.

Su bandera más destacada ha sido la libertad, contra el cada vez más presente e incluso dominante socialismo que acecha a España. En este territorio, donde Pedro Sánchez ha limitado la libertad de trabajar, Ayuso ha levantado restricciones y reducido impuestos.

Cayetana Álvarez de Toledo es incómoda para Casado

La parlamentaria destaca que la razón principal por la cual, en su opinión, Isabel Díaz Ayuso no ha sido nombrada presidente del Partido Popular en Madrid. Al respecto, indica que se trata de «la pulsión autodestructiva de los partidos», la necesidad de dominio, el afán de control de otros y las inseguridades de algunos.

Ese mismo afán que cita la dirigente de los «populares» hizo que la removieran de su cargo como portavoz del PP en el Congreso. Sucedió en agosto del 2020. Allí Álvarez de Toledo explicó que una de las causas de su destitución, según Pablo Casado, el jefe del Partido Popular, era que «empieza en septiembre una nueva etapa política».

«A Casado le preocupaba mi actitud ante las negociaciones por los presupuestos y los pactos por la justicia. Efectivamente, yo no soy partidaria de un pacto con el PSOE por el reparto de cargos en la justicia», dijo en la escalinata del Congreso de los Diputados. «

La razón para mantener a Díaz Ayuso «a raya» en el PP

Ahora, frente a la pregunta si no ha sido designada presidente del partido porque es mujer, Álvarez de Toledo, quien ha sido enérgica en sus críticas al feminismo y cómo esta ideología victimiza a las mujeres, fue clara al responder que esta no es razón para ello.

«Las mujeres no somos bloques, no somos un colectivo identitario y granítico. No todas pensamos lo mismo. En mi nombre no puede hablar nadie, ni un hombre ni una mujer», declaró enfáticamente desde el Congreso de los Diputados.

No parece que Cayetana Álvarez de Toledo vaya a asistir a la manifestación del 8M… no así las mujeres del PP, como lo ha dejado dicho la Vicesecretaria de Política Social Cuca Gamarra.

Una vez más, Cayetana es la voz discordante dentro de su partido. pic.twitter.com/tacGIW0uuL — 👑𝙀𝙨𝙥𝙖ñ𝙖, ¡𝙦𝙪𝙚 𝙗𝙤𝙣𝙞𝙩𝙖 𝙚𝙧𝙚𝙨! 🇪🇸 (@HispanoXSiempre) March 4, 2020

Como grandes defensoras de España y la Civilización Occidental, Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso han dejado en claro que ser mujer no ha sido una desventaja en su carrera política. Por el contrario, fiel al legado de la gran reina que unificó los reinos de Castilla y Aragón, han mantenido viva una historia de mujeres poderosas.

Lo que ha obstaculizado su ascenso en el poder ha sido la tibieza de sus compañeros de partido, en particular de aquellos que ceden ante la izquierda, sobre todo en materia ideológica, particularmente en agendas supranacionales.