El dictamen de la Administración de Joe Biden que sacaba al grupo guerrillero de las FARC de la lista de organizaciones terroristas extranjeras, tuvo un repudio inmediato por parte del gobernador de Florida, Ron DeSantis. El republicano criticó al mandatario estadounidense por la decisión de eliminar a esta organización de sus radares, también se ha caracterizado por ser una célula marxista-leninista.

Por medio de un comunicado, la oficina de DeSantis calificó la medida como una «decisión imprudente». Sobre ello, indicó también que esta medida envalentonaría a otros quienes causen flagelo en toda la región. Del mismo modo, se argumentó en el documento que dicho grupo «perpetuó innumerables asesinatos, atentados con bombas, asesinatos, secuestros y ataques con el pretexto de ‘redistribuir la riqueza’”.

From his support of FARC, to his failure to assist those seeking freedom in Cuba, Joe Biden and his Democrat party have consistently sided with Marxist elements throughout the Western Hemisphere.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) November 24, 2021