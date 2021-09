El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anticipó las elecciones y contra todo pronóstico ganó. Las urnas muestran hasta ahora como vencedor al Partido Liberal y consigo a un aumento en el gasto estatal.

Sería «la agenda más izquierdista que el país ha visto en al menos una generación», según advierte El Financiero de México. Pues asegura que Trudeau podrá continuar con un programa de grandes gastos que está respaldado en gran medida por el socio más probable de su gobierno, el Nuevo Partido Democrático, de tendencia izquierdista.

Esta alianza es importante, dado que el Partido Liberal no obtuvo la mayoría parlamentaria. Para lograr el dominio de la Cámara, se requiere obtener 170 escaños y el Partido Liberal de Trudeau obtuvo 150 de los 338 que conforman la Cámara de los Comunes. Su contrapeso legislativo será el Partido Conservador, con 119 curules, según los resultados divulgados este lunes en la noche.

Por un lado, el Partido Liberal celebra el hecho de que por octava vez en la historia del país, una organización política logra ganar tres elecciones consecutivas, al igual que lo hizo el padre de Trudeau. Por otro, al no conseguir la mayoría parlamentaria, los liberales saben que obtuvieron una victoria a medias y encontrarán resistencia a sus propuestas en el Legislativo.

Canadá se ha convertido en una especie de distopía sobre el futuro que auguraba George Orwell. En el marco de la pandemia, el gobierno se adjudicó el poder de establecer aforos hasta dentro de las viviendas para determinar cuántos miembros de una familia se podían reunir. Esto le dio a la policía la potestad de remover personas de los hogares por medio del uso de la fuerza.

Aquellos destinados a «servir y proteger» pasaron a golpear a ancianos con andadera por atreverse a salir al balcón en tiempos de confinamiento total. Con golpes en el rostro fue «ajusticiado» el abuelo que solo intentó tomar un poco de aire fresco en medio del encierro.

De igual manera el control en materia de libertad de expresión se ha agravado. Bajo la gestión de Justin Trudeau se aprobó la ley C-16 que permite penalizar el uso de pronombres «incorrectos». Es decir, si una persona se identifica como del sexo opuesto (o ninguno) puede exigir ser tratado como tal y quien no lo cumpla es multado.

Canadá is communist colony. Luckily the pressure they have been under since the whole Bill C16 has yielded brilliant heroes like Jordan Peterson.https://t.co/y0ArJpKDfr

— Dan Sanchez (BitcoinSchool.com) (@DanSanchez) July 5, 2021