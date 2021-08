Brasil fue el primer país de la región que superó los niveles prepandémicos y aumentó el PBI a una cifra mayor a la registrada en febrero de 2020. A esto se suman los números positivos en materia de empleo en el país, donde el presidente Jair Bolsonaro defendió la libertad de trabajar, mientras sus vecinos optaron por los confinamientos.

De hecho, superó a Argentina como el mayor exportador de carne. Frente a lo cual Bolsonaro destacó: «Si los confinamientos sirvieran para algo, Argentina no estaría como está». Pues el país austral tiene un alto índice de contagios, pese a las estrictas cuarentenas.

Mientras tanto, en Brasil los empleos se han disparado. El primer semestre de 2021 cerró con un total de 1,53 millones de nuevos contratos formales de trabajo, según informó el Ministerio de Economía.

Al respecto, el ministro Paulo Guedes precisó que el número total de trabajadores con contrato de trabajo formal en junio llegó a 40,8 millones.

El Registro General de Empleados y Desempleados (Caged) precisa que en el primer semestre de este año se crearon 1.536.717 empleos formales en el país. «El saldo positivo en el primer semestre de 2021 es el resultado de 9.588.085 contrataciones y 8.051.368 despidos».

«Hay que volver al trabajo, la vida continúa», enfatizó Bolsonaro en vivo en Facebook la noche del jueves 21 de mayo de 2020, luego de resistir una ola de confinamientos impuestos por los gobernadores de diversos estados. Fue por medio de la libertad de trabajar que Brasil logró recuperarse.

«Los resultados positivos del PIB se situaron muy por encima de las proyecciones oficiales. Crecimos 1,2 % solo en el primer trimestre. Significa una fuerte recuperación económica este año. La rápida recuperación proviene de la decisión del Gobierno de mantener los signos vitales de la economía durante la crisis», explicó el ministro de Economía, Paulo Guedes, en su cuenta de Twitter.

Os resultados positivos do PIB vieram muito acima das projeções oficiais. Crescemos 1,2% apenas no primeiro trimestre. Sinalizando uma recuperação forte da economia esse ano. A rápida retomada provém da decisão do governo em manter os sinais vitais da economia durante a crise.

— Paulo Guedes – Oficial (@PauloGuedesReal) June 3, 2021