Una bebé de seis meses arrojada al Río Grande, en Texas, por coyotes expuso cómo en la frontera entre EE. UU. y México el drama humano afecta a los más desprotegidos.

«La madre de la niña había sido agredida por contrabandistas en México, lo que le provocó una fractura en la pierna», señaló la patrulla del Sur de Texas a través de su perfil de Facebook.

Uno de los patrulleros saltó al río con todo el equipaje para enfrentamientos armados encima.

Aunque el enfoque de los equipos es recopilar información de inteligencia, llevar a cabo la interdicción y la interrupción de la actividad delictiva generalmente asociada con los cárteles de la droga, en esta ocasión intercedieron al tratarse de una vida indefensa en riesgo.

Destacan que el equipo está diseñado para realizar operaciones encubiertas, abiertas y extendidas en áreas remotas, donde las fuerzas de seguridad convencionales no pueden operar.

Respecto al arrojamiento de la bebé, The Wall Street Journal publicó una columna de opinión donde la autora señala que las políticas de inmigración de Biden alientan a más de los migrantes más vulnerables a cruzar a los EE. UU. de maneras peligrosas.

A six-month-old baby miraculously survived after smugglers threw her into the Rio Grande this month. But Biden’s immigration policies encourage more of the most vulnerable migrants to cross into the U.S. in dangerous ways, writes @JillianKayM https://t.co/ddsTofqKsn

En su columna, la editorialista exclamó cómo el presidente Biden ha tachado la estrategia de inmigración de Donald Trump como inhumana y prometió tratar a los inmigrantes con compasión. Sin embargo, sus políticas han creado incentivos perversos para que los migrantes vulnerables ingresen a Estados Unidos de manera peligrosa.

Además, reclama cómo las políticas de Biden aplicadas en la frontera enriquecen a los carteles mexicanos que extorsionan, secuestran, violan y explotan a los migrantes centroamericanos.

Narra el caso de la niña arrojada al río, así como el de una mujer hondureña que iba en muletas por causa de la pierna rota por los contrabandistas en México.

Ella no menciona a la mujer como madre de la niña, otros medios sí.

La editorialista señala que la mujer herida subió a la balsa cojeando con muletas. Estaba decidida a llegar a EE. UU., por lo que pagó la tarifa del coyote de 3500 dólares y se subió a la endeble embarcación.

Iban junto a 65 adultos y 152 niños a bordo de las balsas de los contrabandistas para cruzar el Río Grande cerca de Roma, Texas, una ciudad fronteriza de 10000 habitantes.

Detalla que los contrabandistas agarraron a la niña de cabello oscuro y la arrojaron al agua profunda cuando se percataron de la llegada de los agentes de la Patrulla Fronteriza, acompañados por un grupo de operaciones especiales de Texas.

Luego los antisociales volcaron las balsas y enviaron a los migrantes aterrorizados que se lanzaron a las oscuras corrientes. “Lo hicieron para distraer a las fuerzas del orden para que se convirtiera en una operación de rescate”, según el teniente Christopher Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

La niña rescatada, empapada, aparece estirando los brazos hacia el oficial que la salvó.

Las autoridades también salvaron a la mujer con la pierna rota y ayudaron a padres e hijos a llegar a la orilla.

Hasta el momento, el informe de incidentes del Departamento de Seguridad Pública no registra muertes ni lesiones graves. Sin embargo, los contrabandistas sí lograron escapar.

WATCH: U.S. Customs & Border Protection released a video Wednesday of two toddlers being abandoned on the U.S. side of the southern border.

Smugglers are seen fleeing the area after transporting the children across the international boundary.

WARNING: The video is disturbing. pic.twitter.com/31lBJj9ehq

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 31, 2021