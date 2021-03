«Pasa todos los años», fue una de las frases del presidente estadounidense Joe Biden al referirse al tema de la migración, durante su primera rueda de prensa desde que llegó a la Casa Blanca. El mandatario hizo esta afirmación a pesar de que las cifras oficiales hasta febrero de este año muestran un acelerado aumento, que según expertos puede superar los números de 2019.

Biden tocó este y otros temas frente los periodistas tras 64 días de gobierno. Es el presidente que más ha tardado en convocar a su primera rueda de prensa en 100 años. Las preguntas —divididas por bloques— no se hicieron esperar porque el mandatario llegó al cargo haciendo reformas y emitiendo órdenes ejecutivas por las cuales ya hay consecuencias.

Cuando respondió inquietudes sobre la migración ilegal, responsabilizó a las políticas del expresidente Donald Trump por la supuesta falta de recursos para atender lo que ahora está ocurriendo y dijo que México se rehúsa a recibir a las familias migrantes en la frontera e insistió en que «todos van a volver». «Nuestras negociaciones con el presidente de México van a cambiar las cosas», añadió.

El escrutinio a Biden sobre las personas que llegaron a la frontera fue evidente. De hecho, la periodista de ABC, Cecilia Vega, contó al mandatario la historia de una menor de edad, que enviada por su madre, llegó desde Honduras porque cree que Joe Biden «no deporta a menores no acompañados».

Biden prometió a la prensa el acceso a las instalaciones sobrepobladas en la frontera sur, aunque no habló de fechas ni de cuál será la metodología. «Me comprometeré con la transparencia… Esto se está configurando y ustedes tendrán acceso completo a todo».

Sumado a esto, 5000 nuevas camas se sumarán a la gran infraestructura que el Gobierno de EE. UU. está activando para atender el gran flujo de migrantes, anunció Joe Biden. Las camas estarán ubicadas en la Base del Ejército Fort Bliss.

Joe Biden quiere llegar a 200 millones de vacunas en 100 días de mandato. Lo aseguró ante los medios. «Sé que es ambicioso. Es el doble de nuestro objetivo original. Pero ningún otro país del mundo se ha acercado a lo que estamos haciendo».

Para esto pidió a los estados hacer seguimiento para que los adultos sean elegibles para optar a la vacuna antes del 1 de mayo. A su juicio, para el 4 de julio hay «buena probabilidad» de que los estadounidenses celebren las fiestas de la independencia en pequeños grupos.

Pero también habló de sus futuras intenciones políticas y adelantó que para 2024 , cuando tenga 82 años, planea lanzarse de nuevo a la Casa Blanca, «Mi plan es presentarme a la reelección», aseguró, no sin antes referirse al expresidente Donald Trump y anunciar que Kamala Harris podría unirse de nuevo como compañera de fórmula.

President Biden: "My plan is to run for reelection. That's my expectation."

Full video here: https://t.co/mLPUf2rodZ pic.twitter.com/auENrcNmZu

— CSPAN (@cspan) March 25, 2021