El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció su propuesta para un plan de estudios de educación cívica que «excluirá expresamente» la teoría crítica de la raza que alega combatir el racismo pero en la práctica lo institucionaliza.

DeSantis dijo que «no hay lugar en nuestras aulas para cosas como la teoría crítica de la raza», y agregó que «enseñar a los niños a odiar a su país y a odiarse entre sí no vale ni un centavo rojo del dinero de los contribuyentes».

En cambio, el estado invertirá en «un plan de estudios real, sólido y verdadero» y será un «líder en el desarrollo e implementación de una educación cívica de clase mundial».

Durante una rueda de prensa el gobernador de Florida anunció: “El plan de estudios de educación cívica de Florida incorporará conceptos fundamentales con los mejores materiales y excluirá expresamente narrativas no autorizadas como la teoría crítica de la raza y otras teorías sin fundamento”.

«Una educación de alta calidad comienza con un plan de estudios de alta calidad, por lo que nos centraremos en desarrollar los mejores estándares posibles de instrucción cívica», agregó.

En principio, la teoría crítica de la raza examina el racismo institucionalizado y otras barreras sociales a la igualdad que afectan de manera desproporcionada a las personas de color. No obstante, en la práctica termina exacerbando la raza de las personas por encima de su capacidad individual.

Como destaca el liberal clásico Esteban Zapata, la teoría crítica racial es de origen neomarxista y establece que el racismo está presente en toda la sociedad, es decir, hay un sector de la sociedad que se beneficia por tener un color de piel específico (blancos) y que construyó el sistema en el cual vivimos y existe un sector oprimido (negros, latinos, etc.) que está postergado.

Destaca que esta forma de revolución cultural, parecida a la realizada en China durante los tiempos de Mao, acaba con las libertades individuales, como la libertad de expresión y la libertad de asociación, en el proceso.

“Yo tengo un sueño”, fue el Dr. Martin Luther King Jr. durante la lucha por los derechos civiles donde anhelaba que sus hijos vivieran en una sociedad que los midiera por el contenido de su personalidad y no por su color de piel.

Es exactamente lo opuesto a lo que pregona y propone la teoría crítica de raza, que destaca el color de las personas por encima de su individualidad.

El gobernador de Florida propone lo contrario, y agrega que «se supone que nuestras escuelas deben brindar a las personas una base de conocimiento, no se supone que sean centros de adoctrinamiento, donde se intenta impulsar ideologías específicas».

En septiembre de 2020, por orden del expresidente Donald Trump, la Oficina de Administración y Presupuesto puso fin a los programas de sensibilidad racial, incluidas las sesiones de entrenamiento que acusaban que en EE. UU. imperaba el «privilegio blanco». Trump calificó este adoctrinamiento como «anti-americano».

«Le estaban enseñando a la gente que nuestro país es un lugar horrible, es un lugar racista, y le estaban enseñando a la gente a odiar nuestro país, y no voy a permitir que eso suceda», dijo Trump en un debate presidencial cuando fue cuestionado por este recorte.

Joe Biden revocó este recorte y volvió a instaurar el uso de fondos de los contribuyentes para financiar el adoctrinamiento ideológicos que pretende terminar con el concepto del sueño americano, donde cualquier persona puede salir adelante, e instaurar una jerarquización de acuerdo con el grado de victimización.

DeSantis dio un paso más allá que su aliado y compañero de partido, Donald Trump, y pretende invertir 106 millones de dólares para que el Departamento de Educación de Florida cree el Sello de Excelencia en Cívica de Florida. Su fin es crear un «nuevo respaldo profesional para la educación cívica».

Se entregarán 3000 dólares a los maestros que completen una capacitación. El gobernador de Florida sostiene que incentivará a más maestros a participar.

El gobernador pretende además invertir 16,5 millones de dólares adicionales para capacitaciones posteriores, desarrollo profesional y apoyo en el aula para directores y maestros.

Reiteró que el plan de estudios de educación cívica no incluiría «narrativas no autorizadas» como la teoría crítica de la raza.

