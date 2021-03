Ray Bradbury escribió en 1953 su libro más famoso: Fahrenheit 451. El libro relata una sociedad distópica que consideraba que los libros eran “ofensivos” y que, al serlo, le pedían al Estado que los eliminara. Así se creó un cuerpo de bomberos dedicados a la quema de los libros. Esta visión, que pareciera más de ciencia-ficción, se está convirtiendo tristemente en una realidad.

El día 2 de marzo, se anunció que 6 libros de Dr. Seuss (el seudónimo de Theodor Geisel) dejarían de publicarse por ser “ofensivos” y que “estos libros retratan a las personas de forma hiriente y equivocada”, según Dr. Seuss Enterprises, la empresa dueña de los derechos del escritor. Los libros que no se publicarán más son “And to Think That I Saw It on Mulberry Street”; “If I Ran the Zoo”; “McElligot’s Pool”; “On Beyond Zebra!”; “Scrambled Eggs Super!” and “The Cat’s Quizzer”.

Las razones de esta decisión se deben solamente a la larga campaña de la izquierda progresista y wokista en contra del autor, conocido también por sus libros Cómo el Grinch robó la Navidad y El gato en el sombrero. Según un estudio de línea progresista realizado en 2019, de los 2240 personajes humanos en los libros de Dr. Seuss, hay 45 caracteres de color y eso representa el 2 % del número total de personajes humanos.

Para una izquierda que apoyó causas como Black Lives Matter, esto implica que Dr. Seuss es un racista y debe ser cancelado, algo extraño considerando que el autor tenía una reputación de hablar a favor de la tolerancia. La debacle en contra del autor ha sido tal que otros libros del escritor están siendo evaluados por ser problemáticos por promover un enfoque neutral en torno a la raza, algo considerado “racista” para el wokismo.

When history looks back at this time it will be held up as an example of a depraved sociopolitical purge driven by hysteria and lunacy

Now 6 Dr. Seuss books are cancelled too?

Por ejemplo, con respecto al libro The Sneetches and Other Stories, Learning for Justice dice que: “Este mensaje de ‘aceptación’ no reconoce los desequilibrios estructurales de poder. No aborda la idea de que las narrativas históricas influyen en las estructuras de poder actuales. Y en lugar de animar a los jóvenes lectores a reconocer y actuar contra la injusticia, la historia promueve un enfoque neutral en cuanto a la raza”. En palabras simples, Dr. Seuss con su mensaje de tolerancia, en realidad lo que hizo fue racismo.

El 4 de marzo, la empresa eBay decidió remover de circulación en su página web estos 6 libros “ofensivos”. Según Parmita Choudhury, especialista en comunicaciones corporativas de la empresa y citada por Washington Examiner: “En eBay, tenemos una política estricta contra el odio y la discriminación para garantizar que nuestra plataforma siga siendo un entorno seguro, de confianza e inclusivo para nuestra comunidad global de compradores y vendedores (…) Actualmente estamos barriendo nuestro mercado para eliminar estos artículos”.

La empresa incluso no permite la reventa de estos libros. Varios usuarios han dicho que eBay les ha bloqueado su anuncio de venta de estos libros, apareciendo la siguiente frase: “Hemos tenido que eliminar su oferta porque no seguía nuestra política de material ofensivo”. La ironía es que eBay vende libros de gente verdaderamente racista como los de Louis Farrakhan, líder de Nación del Islam y declarado anti-semita.

You can’t make this stuff up. @eBay is blocking my listing of @DrSeuss ’s “The Cat’s Quizzer” & citing it as offensive material. Yet anti-Semite Louis Farrakhan’s books are okay? #cancelcancelculture pic.twitter.com/9Au62lagcW

El resultado de esto es que 9 libros de Dr. Seuss ocupan el Top 10 de los más vendidos de Amazon, producto de la debacle. En total, 33 de sus libros ocupan el Top 50 de los libros más vendidos en esta página web. La decisión de eBay también provocó que estos libros sean vendidos en Amazon a precios exorbitantes: por ejemplo, “The Cat’s Quizzer«, uno de los libros censurados, ya se vende por 1600 dólares.

Thirty-three of the top 50 books on Amazon are Dr. Seuss right now. I’d be surprised if anything like this has ever happened before.

La izquierda, al infiltrarse en la academia y en la educación, promueve ideas postmodernas y, en este caso, la Teoría Crítica Racial. Esta idea, de origen neomarxista, establece que el racismo está presente en toda la sociedad, es decir hay un sector de la sociedad que se beneficia por tener un color de piel específico (blancos) y que construyo el sistema en el cual vivimos y existe un sector oprimido (negros, latinos, etc.) que está postergado.

Por lo tanto, al existir un “racismo sistemático” arraigado en la sociedad, se debe eliminar cualquier indicio de este, ya sea en la cultura, en el deporte o en la historia. Esta forma de Revolución cultural, parecida a la realizada en China durante los tiempos de Mao, acaba con las libertades individuales, como la libertad de expresión y la libertad de asociación, en el proceso.

Se realiza una especie de revisionismo histórico (X autor es un “racista” o hizo una obra de corte “racista”) y se condena al autor por no cumplir los estándares impuestos por este grupo de ingenieros sociales. Así, los libros inofensivos de Dr Seuss, al no cumplir con estos estándares de pureza, se cancelan y salen de circulación.

The more that you read*

the more things you will know**

The more that you learn^

the more places you'll go^^

– Dr. Seuss

*Pre-approved books only

**Knowledge is white supremacy so we have to decolonize it

^In line with Prophet Kendi (Postmodernism Be Upon Him)

^^The gulag

— Melissa Chen (@MsMelChen) March 4, 2021