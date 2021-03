Llegó el fin del uso obligatorio de mascarillas en Texas, en medio de la pandemia del coronavirus.

Este martes 2 de marzo, el gobernador Greg Abbott levantó a nivel estatal la orden de llevar mascarilla. Así, Texas se convierte en el estado más grande en eliminar el control estatal sobre sus ciudadanos.

Además, a partir del 10 de marzo todos los establecimientos podrán abrir sin restricciones, así lo anunció el gobernador de Texas, Greg Abbott.

«Demasiados texanos han sido apartados de oportunidades de empleo. Demasiados propietarios de pequeños negocios han sufrido para pagar sus cuentas. Esto tiene que acabar. Es hora de abrir Texas al 100 %», afirmó Abbott.

Para la próxima semana, Texas ya habrá administrado 7 millones de vacunas. Abbott justifica el levantamiento de las medidas, dado que ya se ha logrado vacunar a cerca de 25 % de la población.

El gobernador pidió «responsabilidad personal» y seguir las indicaciones médicas.

Esto quiere decir que EE. UU. apeló al espíritu con el cual fue fundada la nación: libertad frente a la tiranía.

Desde su fundación, EE. UU., y Texas en particular, se ha caracterizado por limitar el poder del Estado sobre el individuo. La pandemia lo ha puesto a prueba.

Luego de un año de medidas restrictivas y ocho meses del uso obligatorio de la mascarilla, Texas dijo suficiente.

Aunque es el tercer estado que más muertes ha sufrido, luego de Nueva York y California, también es el segundo más poblado, lo cual aumenta las probabilidades.

La orden de mascarilla llevaba en vigor en el estado desde hacía 8 meses.

Ahora son 13 estados en total, de los 50 de EE. UU., que no tienen mandato obligatorio de usar mascarilla, entre ellos Florida y Arizona.

Today Texas will report a new one day record for the number of people receiving vaccines—more than 216,000.

We are now providing more than 1 million Vaccines a week.

This is a big reason why hospitalizations are at the lowest level in four months.

Always voluntary.#txlege

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) March 2, 2021