El dominio sobre el petróleo ha sido uno de los agravantes de la corrupción en la región, la crisis en Medio Oriente y contra la paz en el mundo. Entre lo más destacado del legado de Donald Trump en la Casa Blanca ha sido el fin del Estado policial y el alcance de la soberanía energética, dos aspectos en peligro bajo la administración del demócrata Joe Biden.

Venezuela es el ejemplo más evidente de cómo tener recursos petroleros no es garantía de prosperidad, ni siquiera de la capacidad de extraer y refinar. De hecho, Venezuela ha llegado a importar gasolina de EE. UU.

La radicalización hacia el socialismo dentro del Partido Demócrata está empujando a Biden a tomar decisiones que le quitan soberanía al país y podrían afectar la economía.

Por ejemplo, la reincoporación al Acuerdo de París implica un gasto exigido a los países miembros, donde las naciones desarrolladas subsidian a las que están en vías de desarrollo para que estos reduzcan sus emisiones de gas.

Barack Obama prometió 3000 millones de dólares. Hasta ahora EE. UU. ha entregado un tercio de ese monto.

The Heritage Foundation estima que hasta el año 2035 el plan de la administración Obama-Biden implicaría:

El lema ‘America First‘ de Trump implicaba poner a EE. UU. como prioridad. Eso incluía el fin del intervencionismo y también no poner en peligro a sus soldados y retirarlos masivamente de bases extranjeras. Trump juró en campaña que pondría fin a las políticas que volvían a EE. UU. la policía del mundo.

NOW – Trump at #CPAC: "Biden has had the most disastrous first month of any president in history. In just one short month, we have gone from America first to America last."pic.twitter.com/l3oqbUZHxE

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) February 28, 2021