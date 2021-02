Falleció el comentarista radial conservador más destacado de los Estados Unidos: Rush Limbaugh, quien recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de la entonces primera dama Melania Trump.

“Una nación nunca ha llegado a la prosperidad mediante impuestos”, fue una de sus frases conocidas, mediante la cual destacaba tanto la importancia de la libertad económica de los ciudadanos como de reducir la intromisión del Estado.

Sobresalió por decir aquello que incomodaba. Hasta llamó a la secesión de los estados ganados por Trump en las pasadas elecciones presidenciales, en las que resultó electo el demócrata Joe Biden.

En cuestiones políticas, fue el comentarista radical que más dinero ganaba: 100 millones de dólares al año.

Frente al auge del lenguaje políticamente correcto, su discurso era de ruptura y no tenía reparo en decir lo que ofendía. Eso le ganó un público superior a los 15 millones.

En su paso por el canal Fox, que lo ha llamado “una leyenda”, se ganó el odio de la izquierda política a tal punto que trascendió su muerte, que fue celebrada y se volvió tendencia en Twitter.

RIP, del latín Requiescat in Pace (descanse en paz), fue convertido en “#RestInPiss” (que repose en orina) por parte de referentes y activistas de izquierda.

Al respecto, la referente conservadora Alli Beth Stuckey destacó: “Los progresistas no creen en el infierno hasta que muere alguien con el que discrepan”. Pues condenaron a Limbaugh al averno.

Progressives don’t believe in hell until someone they disagree with dies

— Allie Beth Stuckey (@conservmillen) February 18, 2021