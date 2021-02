Ecuador sigue sin saber quién será su próximo presidente y quién disputará la segunda vuelta electoral al candidato del correísmo, Andrés Arauz. Uno de los posibles candidatos es «Yaku» Pérez, quien hizo campaña con una canción sin autorización.

«Gaucho Power» es la canción con la cual el candidato indigenista alentó a sus seguidores y estos a él. Pero la banda uruguaya Cuarteto de Nos, creadora de la canción, reclamó que se utilizó sin su aval y exigió que se abstenga de seguir usándola en las redes sociales.

Nos hemos enterado del uso indebidode nuestra canción Gaucho Power por parte de un candidato Ecuatoriano @yakuperezg para su campaña, sin nuestra autorización . Exigimos sea bajada inmediatamente. No nos involucramos en campañas políticas de ningún candidato en ninguna parte.

Si bien Pérez se ha disculpado públicamente por usar una canción sin autorización, diversos ciudadanos aprovecharon la coyuntura para cuestionar al candidato respecto a sus políticas de expropiación, pues Pérez se alió con Unidad Popular, partido que se fusionó con la agrupación abiertamente maoísta MPD, es decir, el ala dura del comunismo.

Estimado Yaku, por favor con documento notariado prometa: que no van a existir expropiaciones en su gobierno y que no tocará la riqueza generada de manera honesta… No queremos un gobierno comunista sino un gobierno que genere confianza para el crecimiento del ecuatoriano.

— Mathews (@Mathews54163026) February 9, 2021