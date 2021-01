Más de 25.000 soldados fueron desplegados en Washington, D.C. para resguardar la inauguración de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Hasta ahora, entre 150 y 200 guardias nacionales dieron positivo por coronavirus.

El gobierno estadounidense impuso medidas de seguridad sin precedentes en la ciudad luego del 6 de enero, día de la irrupción de simpatizantes de Trump e infiltrados de Black Lives Matter en el Capitolio. Tras los disturbios se incluyeron cercas coronadas con alambre de púas y puestos de control manejados por la Guardia Nacional. Sin embargo, nada resguardó a los soldados de la pandemia.

De hecho, los militares habitaron la zona en condiciones de salud cuestionables. Muchos efectivos dormían en el piso de la cafetería del Senado, luego en estacionamientos, contra el pavimento.

MILITARY SOURCE IN DC:

“For the last week my battalion has been sleeping on the floor in the Senate cafeteria. Today the Senate kicked us out & moved us to a cold parking garage.

5000 soldiers.

1 power outlet.

One bathroom.

This is how Joe Biden’s America treats solders.”

PHOTOS pic.twitter.com/622sQmciq4

— Benny (@bennyjohnson) January 22, 2021