La libertad de expresión se ha visto seriamente afectada desde que al presidente Donald Trump lo expulsaron de todas las redes sociales. Parler, en contraposición, se destacó por no censurar a sus usuarios. Pero los gigantes tecnológicos se aseguraron de cerrarlo. Por lo cual, Parler está demandando a Amazon.

«La decisión de AWS de rescindir efectivamente la cuenta de Parler está aparentemente motivada por animosidad política», se lee en la denuncia.

«Aparentemente, también está diseñado para reducir la competencia en el mercado de servicios de microblogging en beneficio de Twitter».

Fueron los mismos empleados de Amazon quienes exigieron a la corporación dar de baja a Parler.

Parler has sued Amazon for refusing to provide it web services, and conservatives have rallied to Parler's defense, claiming their views are being censored.

In its legal response, Amazon cites the type of Parler content that conservatives apparently want to defend.

Take a look: pic.twitter.com/rvYiVSlLUu — Jay Bookman (@jaysbookman) January 13, 2021

Para entonces la Play Store para teléfonos con sistema operativo Android ya lo habían eliminado y el App Store para el sistema operativo iOS también, alegando que no había cumplido con sus requisitos de moderación de contenido.

«Haremos todo para volver a estar en línea lo más pronto posible, pero tenemos muchos problemas porque todos los proveedores con los que hablamos dicen que no trabajarán con nosotros porque si Apple no aprueba y Google no lo aprueba, no lo harán», señaló el director ejecutivo John Matze.

Agregó en entrevista con Fox que incluso sus propios abogados lo abandonaron frente a esta presión, de modo que los oligopolios están sistemáticamente anulando a todo usuario y plataforma considerados políticamente incorrectos.

Parler está demandando al gigante tecnológico, acusándolo de violar las leyes antimonopolio al eliminarlo.

Amazon has responded to Parler's request for a TRO and, well, folks, you'll be shocked to hear that Parler looks absolutely terrible and it's extremely unlikely they'll win anything. https://t.co/GliLjH2GCo pic.twitter.com/chlGe7U3eE — Max Kennerly (@MaxKennerly) January 13, 2021

Durante la pandemia, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, se convirtió en el primer “trillonario” del mundo. Mientras el planeta entero estaba en confinamiento, su empresa se beneficiaba de las entregas a domicilio.

Dicha situación es el ejemplo más destacado de cómo la cuarentena ha destruido el sistema de libre mercado, aplastando y desapareciendo a los pequeños y medianos empresarios, así como a los emprendedores, mientras ha beneficiado a las grandes corporaciones.

Pero sobre todo cómo la híper-regulación ha instaurado un auténtico corporativismo, mejor descrito como ‘corporatocracia’. Pues permite que las corporaciones incidan en la política.

En el caso de la big tech –las grandes corporaciones de tecnología– esto es evidente.

Así es cómo se crea una cámara de eco, según destacó el secretario de Estado, Mike Pompeo. Mediante gráficos denunció el sesgo ideológico de las grandes corporaciones de redes sociales.

Los días recientes han mostrado cómo las redes han beneficiado al Partido Demócrata en el número de seguidores en Twitter, mientras que los republicanos se han visto perjudicados e incluso eliminados.

En el caso de Parler, de plano ya no existe en Internet. Pues desapareció de Amazon Web Services (AWS), el gigante tecnológico le proporcionaba la nube.

Hasta el momento Parler era la alternativa a Twitter. Tenía la misma dinámica y función, con la diferencia de que no censuraba a sus usuarios.

La migración masiva hacia la aplicación empezó en julio de 2020, cuando Twitter empezó a censurar los contenidos del presidente Trump.

El senador republicano Ted Cruz, había liderado un esfuerzo en el Senado para retrasar la certificación de Joe Biden. Tenía alrededor de cinco millones de seguidores en la plataforma, más que en su cuenta en Twitter.

«¿Por qué un puñado de multimillonarios de Silicon Valley debería tener el monopolio del discurso político?», tuiteó Cruz.

La caída de Parler parece haber beneficiado a la aplicación Gab. Su creador usa la consigna “make free speech great again” como analogía del lema “make America great again” de Trump.

Haciendo hincapié en la libertad de expresión, Gab brinda un espacio para referentes de la derecha del espectro político.

Amazon alega que plataformas como Parler traspasan los límites de la libertad de expresión y fomentan la violencia.

«AWS proporciona tecnología y servicios a clientes de todo el espectro político, y respetamos el derecho de Parler a determinar por sí mismo qué contenido permitirá. Sin embargo, está claro que hay contenido significativo en Parler que fomenta e incita a la violencia contra otros, y que Parler no puede o no está dispuesto a identificar y eliminar rápidamente este contenido, lo que constituye una violación de nuestros términos de servicio», indica la respuesta a la demanda de Parler.

La corporación asegura que dio a conocer sus preocupaciones a Parler durante varias semanas y durante ese tiempo vio un aumento significativo en este tipo de contenido «peligroso», no una disminución, lo que llevó a la suspensión de sus servicios.

Los ejemplos que Amazon había proporcionado para afirmarlo incluían publicaciones que pedían el asesinato de demócratas, musulmanes, líderes de Black Lives Matter y periodistas de medios masivos.

Entonces surge la inquietud respecto a si la libertad de expresión tiene límites.

Las grandes corporaciones tecnológicas consideran que sí. Y ahora tienen la potestad de eliminar y silenciar a quien se oponga.