En 2016 el presidente Juan Manuel Santos traicionó y engañó al pueblo colombiano con los acuerdos de La Habana. Prometió el fin de un conflicto, la reparación de las víctimas y el comienzo de una época de “paz”.

El país sabía que lo consignado en esos espurios acuerdos no cumpliría lo prometido por Santos. Por esta razón la mayoría decidió votar en contra de lo negociado por su administración con la narcoguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Cinco años después, los colombianos han visto con tristeza, como se han cumplido todas las premoniciones que se habían hecho sobre lo que pasaría si se firmaba dicho pacto con este grupo terrorista.

Un ejemplo de lo que ha pasado es que, hasta el momento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no ha condenado ni a un solo terrorista de las FARC por las masacres, secuestros, reclutamiento de menores, extorciones, etc.

Al contrario, el Gobierno Santos y la JEP han premiado a estos criminales de lesa humanidad con puestos en el Congreso de Colombia. Ser criminal parece haber sido un merito suficiente para ingresar al órgano legislativo del país, tener carro blindado con chofer y recibir 413.008.069 de pesos al año (cerca de 120.000 dólares).

La JEP también permitió la fuga de Jesús Santrich y de otros terroristas que han vuelto a delinquir y sembrar terror. Mientras a través de un partido político que tiene el mismo nombre buscan instaurar el comunismo, otra facción hace lo propio pero desde las armas.

La reaparición de Iván Márquez

Este miércoles reapareció uno de los líderes del grupo terrorista FARC: alias Iván Márquez, quien pasó de las armas al Congreso y del Congreso a las armas. Pero todos esos saltos siempre los ha dado bajo el paraguas del nombre FARC.

En esta oportunidad salió a criticar la gestión del presidente de Colombia, Iván Duque, con información falsa o tergiversada. Por ejemplo, dijo que CNN había catalogado a Duque como el peor presidente de Colombia, cuando el medio de comunicación lo que en realidad dijo fue que era el más impopular. Cabe resaltar que el comentario de CNN se hizo durante el inicio del Gobierno, pero en la actualidad, Duque tiene una favorabilidad cercana al 50 %, muy superior a la que tuvo Santos finalizando su segundo gobierno.

“El Gobierno de Duque es un Gobierno maldito como estéril. Hizo trizas el derecho a la paz y nada ha hecho a favor de la gente del común. CNN ha calificado a Iván Duque como el peor presidente de Colombia en las últimas décadas. Los desatinos de este mandatario están atizando, todos los días, la llama de la indignación ciudadana», fueron las palabras de Iván Márquez.

Los hechos demuestran que es el grupo terrorista FARC el que no ha cumplido. Para dar un resumen, desde que Santos firmó el acuerdo en contra de la voluntad popular, las FARC no han devuelto a los niños reclutados, no han reparado a las víctimas, no devolvieron la totalidad de las armas y no han pagado un día de cárcel.

Para Márquez, los acuerdos de La Habana se cumplen si la administración Duque se hace de la vista gorda con los crímenes que cometió la organización criminal y se vuelve cómplice de la impunidad impulsada por Santos.

Este terrorista acusa a Duque de estar “pateando el sentido común». Agrega que esto «es lo más irracional que puede hacer un hombre elevado al más alto rango de la Nación”. Por defender la legalidad y evitar la impunidad de crímenes de lesa humanidad.

“Mató sin piedad esa esperanza, solo para sepultar la verdad que deja al descubierto a los determinadores de la violencia desde las más altas cumbres del Estado. Su sofisma de ‘paz con legalidad’ es una hoja de parra que no alcanza a tapar ese crimen de lesa humanidad”.

Crítica contra el manejo de la pandemia

El Gobierno de Duque ha sido uno de los que mejor ha manejado la pandemia. Con cosas criticables al comienzo que, gracias a la experiencia, se ha negado a repetir, como las cuarentenas estrictas.

Ha participado activamente de la iniciativa COVAX y ha negociado directamente con varias farmacéuticas para asegurar dosis de vacunas para gran parte de la población, pagadas con los impuestos de los ciudadanos. Al tiempo, va a permitir la importación y comercialización de la vacuna por parte de los particulares para asegurar una oferta amplia.

Sin embargo, Márquez no desaprovechó la oportunidad para criticar el programa “prevención y acción” y el manejo que se le ha dado a la pandemia ocasionada por el coronavirus.

“Sus acciones para contener la pandemia las convirtió en un show televisivo diario de anuncios y palabras huecas y de imprevisión criminal. Se preocupó más por salvar bancos y grandes empresas que a la gente”.

También aprovecho para criticar las ayudas que el Gobierno ha hecho en la reconstrucción del departamento de San Andrés y Providencia, que fue fuertemente atacado por un huracán Iota. Para el narcoguerrillero no es suficiente el programa de reconstrucción de la isla y su mejor solución es volver a las armas.

Roy Barreras ¿un aliado de Márquez?

En días pasados, el senador Roy Barreras habló de iniciar una convocatoria ciudadana para revocar el mandato de Iván Duque. Un comentario populista y que muestra su ignorancia del ordenamiento jurídico colombiano, pues el sistema constitucional no prevé la revocatoria del mandato para el presidente.

Ante esta propuesta, Márquez dijo: “Vamos por la revocatoria del mandato a Duque. Si nos unimos podremos lograrlo”.

El analista político, Jaime Arizabaleta expresó en Twitter: “De manera que Iván Márquez lidera la coalición que pretende derrotar al uribismo en el 2022”.

De manera que Iván Marquez lidera la coalición qué pretende derrotar al uribismo en el 2022… — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) January 14, 2021

Para Arizabaleta, lo que las FARC –los que están en el Congreso y en las armas– quiere hacer es consolidar un directorio político desde la clandestinidad. Según el analista, hay evidente enlace entre “estos personajes prófugos de la justicia y congresistas como Iván Cepeda y Roy Barreras”.

De hecho, Arizabaleta dice que hay una identidad de ideas, argumentos, discursos y objetivos entre ellos. “Hace unos meses, el senador Barreras promovía el referendo ‘Chao Duque’, y ayer sale este personaje a apoyarlo (…) Parece que en 2022, los amantes de la libertad y del progreso no sólo vamos a enfrentar a Fajardo y Petro, sino a un componente armado”.

Lo más preocupante es que el terrorista Iván Márquez lanza una amenaza muy grave en su discurso. Según él: “Tendremos que buscar por todos los medios la manera de salir del pantano”. Conociendo el historial delictivo de las FARC, es muy preocupante que diga que usaran «todos los medios», pues en la década de los 90´, los medios que usaron fueron el narcotráfico, el secuestro, las bombas, entre otras cosas.