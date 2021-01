Hablar de lo que ocurrió en el Congreso estadounidense es llover sobre mojado. Ya todo se dijo. Los análisis, las críticas y condenas brotaron en las redes sociales a una velocidad vertiginosa. Sabemos lo que pasó. Sabemos el daño —más allá de la estructura física— que sufrieron las instituciones. Sabemos también que si se analiza con minuciosidad y se miran de cerca los recovecos de este hecho, encontraremos tantos mensajes implícitos que realmente merecen nuestra atención.

El proceder de Trump para calmar esta aberración, por ejemplo, fue uno de estos momentos. El mandatario hizo un llamado a la calma con el temple necesario para que los cuerpos de seguridad actuaran con la seriedad que ameritaba el caso. Era necesario.

No obstante, fue la respuesta a este mensaje —con un bloqueo indefinido— por parte de Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat e Instagram que dejó al mundo realmente inquieto. Preguntándose hasta dónde llega el poder de las plataformas web, para cercenar el derecho a la libertad de expresión no solo de cualquier persona, sino del presidente de Estados Unidos.

Lo curioso acá es que mientras de un lado las cuerdas se tensan con cada vez mayor rigor, en otros espacios la soga se ve mucho más holgada. Lo vemos allí, en la acera de enfrente. Ejemplos sobran, son tantos que a veces no se explica cómo este ventajismo no se detectó con anterioridad. El más visible es la proliferación y auge de la identidad que tienen las organizaciones como Black Lives Matter y Antifa en las redes.

Organizaciones que vienen conformadas por el resentimiento, el rencor y otros antivalores que suman cada vez más adeptos. En el caso de la identidad digital de BLM, se habla de un millón de seguidores. Una cifra nada despreciable.

Take a look at the first commercial ad of our Dear White People campaign, currently running in suburbs across the nation. Black Lives Matter has been misconstrued as divisive. It’s time we reclaim our narrative. #blm #dearwhitepeople #gotv pic.twitter.com/487zsgIDrE

— Black Lives Matter (@Blklivesmatter) November 1, 2020