La privacidad en WhatsApp está siendo muy cuestionada ahora que pertenece a Facebook. Los usuarios tendrán que compartir sus datos con la empresa matriz.

El miércoles 7 de enero, WhatsApp envió un mensaje a sus usuarios indicando que tendrían que aceptar permitir que Facebook y sus subsidiarias recopilen datos de WhatsApp, incluidos los números de teléfono de los usuarios, los números de teléfono de los contactos, las ubicaciones y más.

Si los usuarios no manifiestan estar de acuerdo antes del 8 de febrero, perderán el acceso a la plataforma.

Signal and Telegram are now better alternatives if you are concerned about your privacy. Here’s what a Facebook wants out of you on WhatsApp and it’s own site: pic.twitter.com/uBN5g9ufgx

— Mike Butcher (@mikebutcher) January 7, 2021