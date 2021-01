No se trata de Trump, se trata del precedente de desafiar a una máxima autoridad de gobierno. Nada menos que al presidente de la primera potencia mundial. Mañana puede ser otro. No importa cómo se llame.

Este 6 de enero se llevaba a cabo la sesión en el Congreso para certificar los votos del Colegio Electoral de los EE. UU. Pero esta se vio interrumpida por protestas multitudinarias que irrumpieron en el Capitolio.

Si bien el presidente Donald Trump ha reiterado en las redes sociales sus denuncias de fraude en las elecciones –consideradas subversivas por los grandes medios y las redes sociales– en esta oportunidad llamó a la paz, pidió respetar a la policía y restablecer la ley y el orden.

Sin embargo, por el solo hecho de mencionar que mantiene su inconformidad con los resultados que ha intentado impugnar en las cortes, de manera orquestada, las cuatro grandes redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y YouTube tomaron acciones en su contra, bloqueando el contenido reciente que había compartido el presidente y suspendiendo temporalmente su cuenta en estas plataformas.

Esta acción no tiene precedentes. Al menos no en esta dirección. En tiempo de Hugo Chávez en Venezuela, el autoproclamado líder revolucionario arremetía contra los cuatro principales canales de televisión a los que llamaba «los cuatro jinetes del apocalipsis». Ahora son las cuatro principales redes sociales las que arremeten en conjunto contra el presidente de Estados Unidos.

Apaciguar las turbas enardecidas era el evidente propósitos de los mensajes de Donald Trump. Esta decisión muestra la creciente influencia de las redes sociales en la política actual, al punto de silenciar a un jefe de Estado.

La intervención de Twitter y Facebook, así como de Google, en la política nacional e internacional, es un tema que ha preocupado a los senadores de EE. UU. Incluso los legisladores interrogaron a los directores ejecutivos de las plataformas para increparlos sobre su incidencia en el proceso electoral pasado.

Y no es un caso que afecta únicamente a los EE. UU. Cuando se legalizó el aborto en Irlanda mediante un plebiscito, Facebook y Google admitieron que negaron acceso a información provida en dicho país.

Mediante un experimento social, se informó a los ciudadanos sobre las condiciones en las cuales se legalizó el aborto, y muchos, al enterarse, se horrorizaron y declararon que de haber estado mejor informados habrían votado distinto.

Actualmente el sesgo de las redes sociales afecta no solo a actores políticos sino también a periodistas.

Por ejemplo, al español Javier Villamor le suspendieron la cuenta de Twitter por compartir contenidos sobre lo sucedido este 6 de enero en Washington. No sin antes haberle bloqueado su última publicación.

Esta situación no sería tan escandalosa si se aplicara de manera equitativa. Pero no es así. Las redes sociales tomaron partido en las elecciones de Estados Unidos para evitar que se propagara información que afectara al candidato demócrata Joe Biden.

Durante la campaña presidencial, Twitter limitó la difusión de la denuncia que presentaba el New York Post sobre los negocios de Hunter Biden con empresarios chinos, rusos y ucranianos. Esto ocurrió durante la gestión de su padre como vicepresidente y bajo su conocimiento, según reveló un informe del Senado.

Las redes sociales asumieron un rol judicial que no les correspondía, asegurando que la información era falsa. Posteriormente se conoció que en efecto el FBI estaba investigando al hijo de Joe Biden por estas irregularidades.

Como esta información se obtuvo accediendo a los archivos de la computadora de Hunter Biden, Twitter y Facebook alegaron que se trataba de información obtenida de manera ilegal.

No obstante, The New York Times reveló detalles de la declaración de impuestos del presidente y hace un par de días The Washington Post divulgó una llamada de Trump al secretario de Estado de Georgia. En ambos casos la información se obtuvo de la misma manera pero sospechosamente no hubo objeciones por parte de las redes sociales a la difusión de estos contenidos.

